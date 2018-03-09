你的女朋友是否对你真心？你绝对感受到，就看你是否接受到……

两人真心在一起必定两情相悦，女人，真心爱你，必然会有一些爱你若狂，不能没有你的表现，你跟她在一起的时候，她会十分腻着你，不想跟你分开，若是跟你分开，必然对你牵肠挂肚，时常主动给你电话，向你嘘寒问暖，叮嘱你照顾好自己。

而如果，一个女人对你若是假爱，必然会让你感受到她是否对你真心！

女人4个虚情假意的表现，藏都藏不住！

1）不把你的事放在心上

不把你的话放在心上，不顾及你的感受，对你的事不上心，你们说好的事情，常说忘记就忘记。女人对你虚情假意，自然对你的事情不上心，你的事，仿佛与她无关，对你的事情，她不干涉，也不关心，始终给你一种若即若离的感觉，你发现，她并不依赖你，可以没有你，你的生日，她记不住，你生日那天，她毫无表示。

2）丝毫不介意你在她身上花多少钱

肆无忌惮要你掏钱的话，就表示她丝毫不不在意你的血汗钱。逢年过节，她就问你讨要红包，你给多了，她会开心，你若给少了，她便对你心生怨言，说你小气，对此，你既无语，有无奈！有些时候，她拿你的钱挥霍无度，从没想过你赚钱辛苦，感觉花你钱是天经地义，你给少了，她会立马变脸，质疑你对她的爱。

3）不在乎你的感受

爱慕虚荣，喜欢攀比，时常刺激你，催你给她买这个，买那个，常拿你跟别人做比较，搞得你不好意思不给她买，不在意你的感受。女人心里没有你，自然不会在意你的感受，她跟你在一起，也是“只问今天，不问明天”的，只要你能满足她暂时的需要，她便跟你，反之，你若满足不了她，她便会离开你。

4）不喜欢接触跟你有关的事物

不喜欢跟你的亲戚、朋友打交道，不愿意见你的亲戚、朋友，时常对你亲戚、朋友发表意见，让你也疏远他们，别和他们走得太近。女人对你是虚情假意，没有跟你长久在一起的打算，自然会疏远你的圈子，也让你疏远你的亲戚、朋友，有些时候，她连你父母都不愿意见，有意跟他们拉开距离。

男人，当你遇到一个不懂得珍惜你的女人，请放手，何苦为难自己呢？即便她的眼神能让你换取一丝的幸福感，也请多疼爱自己一些，别让她全权驾驭你的生活，因为你的关心、包容、体贴和爱，应该交给一个懂得珍惜你的人！

资料来源：新浪女性

图片来源：Pexles