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5月13日，何猷君成功求婚奚梦瑶。晚间，奚梦瑶在微博分享了现场照片，并发文：“未来有你，请多关照”。稍后，何猷君转发并甜蜜回应，称：“未来有你，请多关照。”

其实在昨天的早些时候，中国媒体就曝光了一组疑似何猷君要举行求婚的现场。中午，何猷君在微博发文称“幸好一回去就把小明手机没收了，不然一个多月准备的惊喜被你们全剧透”。直接证实了将向女友奚梦瑶求婚的消息。后来网友在祝福的同时也调侃道：“这个惊喜除了女主角奚梦瑶，全世界都知道了”。

据悉，为了准备这场惊喜的求婚，何猷君特别包下了上海一栋大楼的其中三层，并用9万9999朵玫瑰将现场布置成了粉红城堡，还在走道上铺上粉红红毯，还有用花编织成的爱心拱门，可说是花足了心思。

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从网络上曝光的画面，奚梦瑶昨天身穿一件粉色裙装现身，在陈学冬的带领下，蒙著眼睛走入会场。随后，何猷君带领乐队在奚梦瑶面前演唱谢霆锋《活着VIVA》，随后就单膝下跪，牵起女方的手深情告白，希望两人可以永远在一起，最后动情地问：“marry me？”在看到对方点头答应，他激动大喊：「She said Yes （她答应了！）」两人还当众拥吻。

现场除了身处幸福的两人外，还聚集了大量民众，以及一众艺人好友，包括谢娜、陈学冬、郭敬明、包贝尔、林允等一同见证幸福时刻。

不过求婚结束后有不少人错把重点放在奚梦瑶的肚子上，认为她的小腹似乎有微微隆起，可能是怀孕了。对此虽然双方都尚未回应，但从奚梦瑶自己PO出的照片看来，身穿粉色裙子、戴着皇冠的她，腹部依旧平坦，四肢也非常纤细。

晚些时候，奚梦瑶在微博分享现场照片，并发文tag何猷君：“未来有你，请多关照”。稍后，何猷君也转发并甜蜜回应，称：“未来有你，请多关照，大方放闪。

另外，媒体也致电询问赌王四太梁安琪有关儿子何猷君求婚的过程，被问到儿子什么时候会结婚？，她回说应该会是明年了，因为今年是瞎年，而且需要筹备，需要一些时间。 被问奚梦瑶是否怀孕了？她则说：“不是吧，刚才她跳舞跳得很开心。不过很难说，你知道我儿子都很神秘吧，常常给我惊喜，刚才搞得我都哭了。”没有承认也否认。