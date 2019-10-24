何猷君宣布奚梦瑶生子喜讯！ 儿子取名叫何广燊

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10月24日，何猷君在微博上发长文宣布了奚梦瑶生子喜讯，谈及老婆怀孕的不容易，十分心疼。同时公布了儿子的名字叫何广燊，作为终于出世的何家第五代男丁，何猷君希望他能成为一个有益于社会的传奇人物！

许多网友纷纷送上祝福：“啊啊啊啊恭喜恭喜！！！”“你们一定要幸福啊！祝宝宝健康成长！”

何猷君微博全文如下：

好久不见！跟大家分享一个我们家族的大喜讯！我和我老婆升级当爸爸妈妈了！

谢谢我老婆小明！陪伴她从怀孕到生产的这段时间里，我才知道当妈妈的牺牲与不易。以前她走路都蹦蹦跳跳，怀孕以后走路都不方便，还要忍受强烈的孕吐和难以控制的情绪波动，这世界上的妈妈们实在太辛苦了！谢谢老婆熬过那段时间，为我生下一个健康又可爱的宝宝。

我爸爸下个月就98岁了，他对于我来说，是像超人一样的存在，无所不能，我小时候的愿望他通通能帮我实现。可对于他自己，却一直有一个愿望没有实现，那就是抱孙子。今天终于能够很高兴地告诉他，他有长孙了！他老人家的愿望终于实现了，我们家终于有第五代的男丁了！

对于宝宝的名字，我们家一直都是根据族谱 “启 世 鸿 猷 广”取名的，第二个字是每一代通用的，第三个字一般是父亲取，寄寓对小孩的希望。我爸以前说过，他的财富是他给每一个儿孙的礼物，能积累多久多少就看自己的本事了。可是对于长孙而言，他希望给到一份独一无二的，一份能够陪伴一辈子的礼物，那就是把他自己的名字送给长孙来继承。所以，我儿子很荣幸地叫何广燊，希望他能够像他爷爷一样，成为一个有益于社会的传奇人物。我给广燊取的英文名叫Ronaldo，希望他会又高又帅，既有天赋，又能通过自身努力赢得世界的认可，没压力哈 儿子No pressure！

再次谢谢我的老婆，你是最棒的，我爱你！

资料来源：新浪娱乐