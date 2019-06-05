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何猷君奚梦瑶逛街看婴儿床 疑似已怀孕！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
何猷君奚梦瑶逛街看婴儿床 疑似已怀孕！
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日前晚上，何猷君携未婚妻奚梦瑶现身香港铜锣湾逛街，两人还到婴儿用品店看了婴儿床。港媒称奚梦瑶上围更明显升cup，加上偶尔摸肚，像极了初孕。

其实早在何猷君求婚时，便传出奚梦瑶可能已经怀孕，女方在戛纳电影节上受访时没有承认也没有否认地回应“你们怎么想的，你们开心就好。”

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何猷君是在5月13日成功求婚奚梦瑶。为了准备这场惊喜的求婚，何猷君特别包下了上海一栋大楼的其中三层，并用9万9999朵玫瑰将现场布置成了粉红城堡，还在走道上铺上粉红红毯，还有用花编织成的爱心拱门，可说是花足了心思。

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