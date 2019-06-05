娱乐 Entertainment明星 Celebrity 何猷君奚梦瑶逛街看婴儿床 疑似已怀孕！ by Vicky 丽盈 5 June 2019 written by Vicky 丽盈 5 June 2019 Advertisement 日前晚上，何猷君携未婚妻奚梦瑶现身香港铜锣湾逛街，两人还到婴儿用品店看了婴儿床。港媒称奚梦瑶上围更明显升cup，加上偶尔摸肚，像极了初孕。 其实早在何猷君求婚时，便传出奚梦瑶可能已经怀孕，女方在戛纳电影节上受访时没有承认也没有否认地回应“你们怎么想的，你们开心就好。” Advertisement 何猷君是在5月13日成功求婚奚梦瑶。为了准备这场惊喜的求婚，何猷君特别包下了上海一栋大楼的其中三层，并用9万9999朵玫瑰将现场布置成了粉红城堡，还在走道上铺上粉红红毯，还有用花编织成的爱心拱门，可说是花足了心思。 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 呼应19年前悲情《灰姑娘》 梁咏琪发新歌《再见灰姑娘》！ next post 粽子剩太多？推荐你5种粽子的创意吃法 You may also like 「雷神」Chris Hemsworth暂退好莱坞！粉丝听完原因哭哭了 4 June 2019 韩剧《春夜》：教你谈一场成人式爱情~ 4 June 2019 周杰伦、昆凌夫妇出席好友郎朗婚礼 甜蜜搂腰赏烟花宛如新婚夫妇 引粉丝留言：这狗粮太甜啦！ 4 June 2019 李荣浩甜蜜称「我的女孩生日」 却因为OO五年零点守时失败 杨丞琳甜蜜安慰：我都知道他的祝福有多深 4 June 2019 胡歌秒变蛇精男！求你们放过我的爱豆吧！ 4 June 2019 SUPER JUNIOR下半年将以9人形势回归 掀起＃SJ粉要求强仁晟敏退团 大浪潮！ 3 June 2019 养病1年即将回归？萧亚轩被爆得爱滋后首露脸！ 3 June 2019 钢琴家朗朗结婚啦！混血新娘撞脸两女神！ 3 June 2019 婚礼秘密筹备一个月 难忘爸爸感动落泪 翠如bb甜蜜揭萧正楠爱的承诺 3 June 2019 BLACKPINK就是狂！登上韩国最多人subscribe的YouTube频道！！ 3 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.