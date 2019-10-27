何猷君「奖励老婆」挨批：把老婆当生孩子工具！

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「赌王儿」何猷君和中国超模奚梦瑶结婚，近日迎接儿子Ronaldo（何广燊）诞生，同时也为赌王家族增添第五代长孙，掀起各界高度关注。10月27日，何猷君当爸后首度低调现身，面对记者，何猷君直言要生三个以上孩子，同时透露准备了神秘大礼奖励奚梦瑶。不料“奖励”一词引发网友热议。晚上，他通过微博发文回应此事，称夫妻间互送礼物是一件很正常的事。

据港媒《东网》报导，何猷君面对媒体时难掩初为父亲的开心，比出大拇指直说「兴奋」，谈到如何奖励老婆时，大卖关子说：「礼物就不方便讲，一定不会轻手。」他透露儿子是22日出生，比公开喜讯的日期提早2天，更希望未来可以生3个以上的孩子，但是担心老婆听到不开心。

没想到回应港媒的消息传回中国后，众人对于「奖励老婆」的说法纷纷表达不满。有人批评「那是隔一级的词，老师奖励学生，上级奖励下级，老公奖励老婆为他生了娃」、「感觉好讽刺」、「你当老婆生孩子的工具吗」、「人设渐渐不体面」、「什么叫奖励，能不能换成感谢。」

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晚间，何猷君通过微博回应“备大礼奖励奚梦瑶”引热议一事，称：“划重点，敲黑板：‘奖励’这两个字不是我说的！！！今天中午下楼送来探望宝宝的朋友们，到楼下就被记者抓住。当时的情况是记者问：‘打算怎么样奖励老婆’。‘奖励啊？礼物就不方便在这里说啦。’希望媒体搬运新闻能不能搬运的完整点，不要故意带节奏。我和小明夫妻，夫妻间互送礼物本就是一件正常的事情。” 他也在贴文中附上受访影片连结，但是没顾虑到中国网友无法直接观看YouTube，又引发骚动「进不去啊」、「翻牆」、「好像打不开。」

不过也有网友看到此微博后，留言称：“是奖励也正常！顺便说一声恭喜恭喜！”“酋长赶紧享受自己的幸福生活吧！”“霸气的酋长！好好照顾小明，也期待女神美美哒复工！”祝贺他的同时也力挺他的这番言论。

新闻来源：ETtoday & 新浪娱乐