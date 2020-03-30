佐藤健：4年内我会结婚！　原因：防疫在家很孤单

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日本男星佐藤健因为主演《恋爱可以持续到天长地久》人气暴涨，不过他29日震撼宣布：「我35岁前会结婚！」

由于新冠肺炎疫情蔓延，佐藤健近日一直呆在家，还时常透过视讯电话APP「SUGAR」和粉丝聊天，甚至还因为聊了将近2小时，创下最长对话纪录。昨天，他和好友作家古市宪寿在视讯上聊天，意外提到结婚话题。古市宪寿问他「这种时候（新冠病毒）结婚比较好？待在家你不寂寞吗？」佐藤健先是笑回「不可能哦」，接着说：「确实我大概5年……嗯……4年以内会结婚，我想在35岁结婚。」

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新冠肺炎疫情在日本蔓延，东京和周边都市都宣导没要事不出门，佐藤健坦言，「觉得这种时候有家人在的话真好啊」，好友古市宪寿吐槽「但是你不寂寞吧」，他回答「很寂寞的！我想要有个老婆啊」，虽然一个人生活也过得很充实，仍希望有个人陪伴在身边。

佐藤健和好友视讯后，继续对着镜头向粉丝说内心话，「先把话说在前面哦，我35岁前会结婚的哦，虽然有人会说『不要』，但是一直不结婚的男人也很不好吧。」他认为到35岁还不能结婚的话，就很难结婚了，「各位朋友，你要当一直不结婚的男人的粉丝，还是结婚好好建立家庭的男人的粉丝？因人而异吗？我很想听听看大家的意见。」

日本网友对佐藤健结婚宣言相当激动，大部分粉丝都高度支持，称赞男神有话直说，「只要幸福的话赞成结婚」、「结婚了还是继续会支持」。

新闻来源：ETtoday