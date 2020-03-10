佐藤健《将恋爱进行到底》男友力帅炸！ 6大看点激狂少女心

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日剧《将恋爱进行到底》在冬季10多部新剧中杀出重围，最新一集收视率12.1%，刷新开播以来的新高，掀起了一股追剧热潮！男主角佐藤健首度搭档上白石萌音，戏里洒糖互动撩翻观众，每周二都造成日本推特大暴动，狂热度超越了原先备受看好的医疗剧，以下6大看点，一起来关注这惊人的夯剧现象！

※看点1：勇者爱上高冷魔王！医疗版《恶作剧之吻》

《将恋爱进行到底》（恋はつづくよどこまでも）是日本漫画家圆城寺真纪于2016年发表的少女漫画，描述女高生佐仓七濑为了救路人，邂逅高冷医生天堂浬，立志苦读成为护士，5年后终于在同家医院工作，长久以来的暗恋，却因为医生的冷酷幻灭，没想到爱情在不知不觉中萌芽。女主角个性傻气，当新手护士常出包，像「勇者」一样勇敢追爱，最后打动了「魔王」医生，一冷一热的组合，更让人联想到经典之作《恶作剧之吻》的江直树和袁湘琴。

※看点2：媲美少女漫画身高差！背后环抱一幕成经典

上白石萌音现年22岁，2016年为百亿动画《你的名字》女主角配音，甜美声线打开知名度，身高152公分的娇小身材，还有婴儿肥童颜，搭档佐藤健出现了媲美少女漫画的身高差，更衬托男主角的高冷形象。两人最新一集更上演背后环抱，寒风中贴身相拥，女主角热泪盈眶，依偎在男主角怀中，被形容「令和版环抱」，让不少人想起《交响情人梦》千秋学长和野田妹，背后环抱一幕缔造爱情日剧新经典。

※看点3： 男女主同框 洒糖无预警！

日剧一般上播出10到11集，每集爱情剧从暧昧到相恋，吻戏拍1到2场已经足够。 《将恋爱进行到底》特别的是洒糖桥段比一般爱情剧来得多，打从第4集上演「天桥之吻」，佐藤健亲完冷回「这是治疗的一环」震撼观众，男女主角确定交往关系，让观众惊呼「这么快就在一起？」。此剧毫不拖戏，每集必上演洒糖情节，床上偷袭之吻、壁咚安慰之吻、游乐园冰淇淋之吻、沙发治疗之吻，各种吻戏宛若教科书等级，而且部分是佐藤健自己发想的设计动作，并非剧本设定。所以这豪无预警就放送的甜蜜互动，真的是让观众等着尖叫！

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※看点4：「早就知道妳配不上我」傲娇金句酸又甜

上白石萌音给人邻家妹妹的印象，对男主角各种幻想，呼应电视机前观众的憧憬心态，相较于近年影视剧女主角霸气、有仇必报的人设，《将恋爱进行到底》的女主角是传统少女漫画的傻白甜。当她在男主角面前坦言「我配不上你」、「我什么都不会」，佐藤健台词「我一百万年前就知道妳配不上我」、「别在我不知道的地方偷哭」、「我不是要妳照顾我才和妳交往的」、「别擅自消失，说好要一直在一起的」，金句夹带霸气强吻，或是额咚搂近，口气傲娇动作却深情，甜到酥麻的桥段，让沦陷的观众越来越多。

※看点5：佐藤健男友力发威！少女心激狂连APP也当机

饰演男主的佐藤健拍特摄片出道，近年转型活跃大小银幕，包括日剧《天皇的御厨》、电影《神剑闯江湖》、《那一夜》累积内敛演技。现年30岁的他难得回归拍爱情剧《将恋爱进行到底》，面对镜头的放电眼神，打造出女友视角的近距离特写，让观众也仿佛处于女友立场，更为入戏着迷，

戏外开设官方Line帐号，每次发讯息都是温暖问候「吃什么」、「回家没」，让粉丝像在和男友分享生活，同时他也透过免费视讯电话APP「SUGAR」，随机抽选粉丝视讯对话，让大批网友抢着被点名，导致系统伺服器当机，观众追剧追到「天堂担」、「天堂医生」、「恋つづ待机（等待播出）」都成为热门趋势关键字，再度见证佐藤健魅力惊人。

※看点6：晴空塔最强背景！朝圣笔记台东区

一般日剧拍爱情场景一定都是在东京铁塔，而《将恋爱进行到底》则是晴空塔当背景。该剧为了让晴空塔入镜，外景大多选在日本桥、浅草，甚至合成CG也会置入晴空塔，主要地点都选在台东区的商店街和公园。

赶快来看预告，一起陷入天堂医生的魅力吧！

资料来源：ettoday