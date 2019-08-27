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传YG练习生大量出走公司！还包括新男团TREASURE 13成员！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
传YG练习生大量出走公司！还包括新男团TREASURE 13成员！
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曾经捧红BIGBANG2NE1的韩国YG娱乐公司，早前在爆发胜利、前社长梁铉锡的丑闻之后，股价直插谷底，连带公司正在培训的练习生也开始有所动摇，传出纷纷打算离开公司，连还没出道的新男团TREASURE 13成员也传出想要出走！

TREASURE 13是YG透过选秀节目《YG宝石盒》选出来最终的13名成员，共分为两队TREASUREMAGNUM，原本预计在今年7月出道，刚好遇上YG大型丑闻连环爆，造成团员都动摇。

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根据韩国媒体报导，有不只一位YG练习生正打算转移至其他经纪公司，而正在跟YG娱乐协商解约，根据相关人士表示，“现在这些练习生不是已经签到其他公司，就是合约已经协商完成，准备签去其他公司的路上。”而这些打算离开的人当中，有TREASURE 13的成员，也有前不久才出演《Produce X 101》的练习生。

YG从胜利事件、YG前社长涉嫌性招待和赌博，再加上iKON队长B.I惹上染毒疑云导致他退团，不只让粉丝信心破裂，也大大影响旗下艺人与练习生的信心，目前虽然正常推出WINNER秦禹以及VIIBI（权玄彬）solo专辑，但TREASURE 13出道日期依旧未有下文，也让粉丝非常担心。

新闻摘自：ettoday

所有照片和视频摘自网络

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