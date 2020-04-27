传周扬青爸是国企老总！网友：「网上找不到资料才可怕」

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周扬青日前一封公开信情断台湾男星罗志祥，更揭露男方和旗下女艺人有「不正当男女关系」，甚至点名蝴蝶-恺乐去医院检查性病，直接公开第三者的身份。她这种直率、霸气、且天不怕地不怕的性格，被指是因为背景超硬。据传周扬青的爸爸是国企老总，但在网路上却「查不到名字」，让一名网友很纳闷，在网上询问为何身为国家企业的大人物在网路却不留一点痕迹。对此有网友大胆猜测：应该是背景太强大了，一般乡民才无法轻易查到。

原PO在PTT表示，「现在网路那么发达，况且中国又到处都实名制」，加上北京的国企不到400家，其中一半都是透明的上市公司，老板是谁、高阶主管的名单应该都查得到，唯独网路盛传的「周扬青爸爸」的名字查不到。

他也提到，一般国企底下的员工都很多，加上周扬青属于知名度高的公众人物，员工应该都会知道老板有个网红女儿，怎么可能事件爆发后，完全没人发文讨论八卦，「另外，国企的董事长，那就是党的人，一般是当过官的（台湾也是这样）且属于任期制」，凡走过必留下痕迹，网路上却完全查不到任何周扬青爸爸的资料，这点让他想不透，「我不是怀疑她爸财富，而是针对爸爸名字及国企名称不为人知感到纳闷。」

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对此有网友指出，可能是因为背景太强大，一般乡民才无法轻易查到，「爱的迫降有说，履历背景栏空白的人最可怕」、「就是有背景才查不到啊」、「看到猪入蝶立刻跪着道歉就知道真的不好惹」、「党不给你查的，你查不到」、「厉害的就是没人爆得出身世」、「就是这样才恐怖啊….而且…挖她家干嘛啊。」

此外，还有网友挖出周扬青2011年在微博的贴文，发现她爸爸以前是军人，外婆家还在北京西单的老佛爷百货旁，目前价值粗估超过人民币1亿元。而且周扬青自己也承认爸爸以前是当兵的，她从小也有军人情结，爸爸还给她一个俄罗斯空军帽子。

其他人纷纷留言，「真的硬」、「家在西单的话蛮屌的，那边是商业区耶，房价非常非贵」、还有网友补充说「周扬青在北京有70几间房， 喜欢吃家附近的甜点店后来吃到变股东。」

尽管目前有关周扬青的背景强大仅限于传闻，不过网友们都相信她的家世不简单。

新闻来源： ETtoday