众目睽睽下拍床戏，梁静茹大呼：不容易！

Advertisement



情歌天后梁静茹最新主打〈类情人〉MV请来金钟视后-天心情义相挺，原本就是同经纪公司的两人私下也是好友，不过却是第一次合作；在MV中饰演一对闺蜜的两人，在剧中宛如连体婴般一起逛街、打扫、修指甲，还常常得拥抱、相视而笑或凝望，甚至还拍起｢另类床戏」同睡一张床，默契十足互动为这支<类情人>MV增添热度及话题！而这次为了〈类情人〉MV中挑战拍｢床戏」的梁静茹，除了克服了在众目睽睽下躺在床上演戏的项目，还因为天心炉火纯青的演技而被激发起戏瘾，一场导演要她在生气的情绪中有心疼感觉的双重内心戏，直呼是一大挑战的梁静茹一次到位，让天心称讚说：｢这次静茹的表现让我吓到！因为跟平常唱歌给人心灵导师的印象有很大的反差，果然经过十几张专辑的淬鍊后更不一样了！」天心还打趣笑说：｢感觉踩到我头上了！因为平常都是我当女侠，没想到女侠换人做了！」

情歌天后梁静茹睽违七年强势回归歌坛之作【我好吗？-太阳如常升起】于5/16全亚洲发行，专辑以过去出道二十年所树立的疗癒系情歌本格派为出发点，也因此在製作专辑时她找回过去熟悉的音乐伙伴，包括姚若龙、李焯雄、锺成虎、光良、萧煌奇、黄婷等音乐人共同催生出这张代表着自己生活及生命的一张全新概念专辑，也让製作过程犹如像在开一场同学会！其中专辑裡的<类情人>就是由曾经为梁静茹打造经典情歌<勇气>的光良所为她量身订做的一首歌，以纯粹的钢琴旋律搭配作词人黄婷所创造的新词彙 ”类情人”及深刻文字，暧昧感情关係的挣扎心境刻划深刻，透过梁静茹疗癒心灵的歌声，堪称是最引起都会男女共鸣的一首情歌！在做专辑时就以｢惨」字为概念去製作的梁静茹，一开始听到<类情人>这三个字的感想就是：超惨！她说：｢很多都会女性爱慕身边的男性好友，会崇拜同事，日久生情，就会暗恋他，到最后就变明恋了，对方也知道，但你就是想在他身边，为他付出一切，但是不能成为情人，这真的是很惨的状况！而这首歌也是专辑中”惨状”排名数一数二的歌！」

Advertisement



这次<类情人>MV特别找来金钟视后天心跨刀，在剧中看着天心因为爱慕男姓好友而无条件付出却始终无法成为情人，心疼在心的梁静茹像是天使般在天心身旁照顾她并帮她疗伤、听她诉苦，三人的互动形成｢类情人」及｢类情人闺蜜」的微妙关係，如同现代都会男女故事的缩影，看完令人心有戚戚焉！为了这个极富戏剧张力的MV故事，梁静茹特别邀请自己在现实生活上也是好友的天心担任女主角，把这位永远都在等、困在爱情漩涡当中的苦情女演得丝丝入扣！当初天心一收到梁静茹邀请，二话不说空出时间跨刀，认识多年却是首次跟梁静茹合作的天心开玩笑说：｢很感谢静茹邀请，因为她再不找我，我就要翻脸了！」

梁静茹揪天心一起饰演｢类情人」，歌后、视后相识多年却是首次合作，原本感情要好的两人在戏中亲密互动，让两人开玩笑说：｢彼此深情凝视的戏，看了都快爱上对方了！」认识多年、于公于私都是好友的两人，虽然是首次合作，但在戏中有许多是眼神交流或是拥抱的戏都是当下两人凭着直觉自然发生，可说默契十足！有趣的是，身为天心的｢类情人」，梁静茹在MV中除了会去她家打扫，」还帮她修指甲、按摩，让梁静茹打趣说：｢我拍MV还可以顺便打工赚外快，顿时觉得导演超贴心！」

值得一提的是，两人除了在MV中有许多闺蜜之间的亲密互动，导演更安排了”另类床戏”。让梁静茹与天心因为谈心谈到累而躺在同一张床上；乍看简单的互动，却让梁静茹大呼是一大挑战，她笑说：｢你以为床戏容易拍吗？旁边一堆人盯着你看，会让我一直笑场！」也因为天心炉火纯青的演技，让梁静茹戏瘾上身，一场要梁静茹演出对天心生气却在情绪当中有心疼的双重内心戏，虽然嘴巴说很难，却演出一次到位，让天心称讚说：｢静茹这次演技有吓到我！果然经过十几张专辑的淬鍊后不一样了！」

（新闻/照片提供：环球音乐）