任达华手术后坐轮椅照片曝光

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香港男星任达华20日遭歹徒持刀捅伤腹部、右手，21日在香港二度开刀，目前还在加护病房休养中。今早网路上流出疑似他术后拍的照片，只见他坐在轮椅上，右手还缠着厚厚的绷带和石膏，不过仍用左手摆出俏皮的「8」手势，微笑跟医护人员合照，在镜头前仍尽量保持好状态，没有流露出不适的模样。

据悉，7月20日上午，香港演员任达华在广东中山参加一场商业活动时，突然遭到一名男子近身行刺，被割伤4支手指和腹部。在官方公布嫌犯身份前，网上流传多种消息，包括指事件怀疑源于开发商拖欠工程费，有人为此而闹事，想袭击开发商老板，而任达华则误被捅伤；惟开发商随后回应指，并无拖欠任何款项。另有一说法指，行凶者当场被捕，证据确凿并已向警方认罪，供称是有计划以及针对任达华行凶，而且已经谋划多年。不过，经中山市第三人民医院精神病学专家对嫌疑人进行精神检查和初步医学诊断，伤人者存在精神障碍（偏执型精神分裂症，俗称妄想症）。

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任达华被刺后，先是紧急被送往中山火炬开发区医院，接受腹部和手部的手术，当晚回香港转入港安医院。21日二度开刀，目前已经没有大碍。他的太太琦琦随后被媒体追问老公的状况时表示，手术顺利且成功，「（他）喝了水，吃了一点点稀饭」。此外琦琦说，任达华术后仍忙着关心别人，一下叫整天没睡觉的琦琦先回家休息，一下又问要不要请司机买点食物，送给在医院楼下苦等新消息的记者，让她感慨：「他整天报喜不报忧，不想让我担心，希望他快点好起来。」也说最近天天都会再来医院，「老公是最重要的」，会尽量多陪着对方。