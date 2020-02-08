生活 Lifestyle 以前都不知道！！大马人[考驾照必备手机APP] by Vicky 丽盈 8 February 2020 written by Vicky 丽盈 8 February 2020 Advertisement 大马陆路交通局（JPJ）规定所有欲考取大马驾照（Driving License）的民众，都必须经过交通规则理论电脑考试。无法通过交通规则理论电脑考试的民众，将无法获得驾照。 Advertisement 为了避免出现交通规则理论电脑考试不及格的情况，很多人都会选择尝试交通规则理论模拟电脑考试，进行提前练习和熟悉。不过现在有一款手机APP能帮助你随时随地模拟电脑考试，轻松过关。 相识到是什么APP？点击这里阅读完整文章。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 《奈何BOSS要娶我2》“凌氏夫妇”另一空间再相遇，凌BOSS“只要赌注不是你，我什么都敢赌” next post 恭喜！Stella钟晓玉IG发文“我们结婚了！今天起我就是李太太咯！” You may also like 好消息！第2名新冠肺炎病患康复出院！ 8 February 2020 【新冠肺炎】我国确诊病例再添一宗！目前累积16宗 8 February 2020 用过的口罩处理不好会引发更多病毒？！ 8 February 2020 中国网民怒骂：疫情结束后最想见到吃蝙蝠滋事者！ 8 February 2020 【武汉肺炎】大马再添一宗，第15宗！武汉妇女身体不适留马确诊 7 February 2020 情人节送什么？这个list能帮到你 7 February 2020 【武汉肺炎】空气清净机是否有效过滤病毒？ 7 February 2020 【爱意满满の情人节礼物】10种爱心纸钞折法 7 February 2020 大马确诊新冠肺炎病例达14起！ 7 February 2020 致敬！最早发现疫情者李文亮去世，公开预警却被冤造谣 7 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.