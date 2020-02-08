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以前都不知道！！大马人[考驾照必备手机APP]

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
以前都不知道！！大马人[考驾照必备手机APP]
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大马陆路交通局（JPJ）规定所有欲考取大马驾照（Driving License）的民众，都必须经过交通规则理论电脑考试。无法通过交通规则理论电脑考试的民众，将无法获得驾照。

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为了避免出现交通规则理论电脑考试不及格的情况，很多人都会选择尝试交通规则理论模拟电脑考试，进行提前练习和熟悉。不过现在有一款手机APP能帮助你随时随地模拟电脑考试，轻松过关。

相识到是什么APP？点击这里阅读完整文章。

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