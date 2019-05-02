仙靓夫妇重现《恶作剧之吻》 袁咏仪上演强吻张智霖戏码？！

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最新一期的《妻子的浪漫旅行》，丈夫和妻子们合体啦！节目组当然精心安排让夫妻之间来个甜蜜的互动，增加粉丝们的福利。其中，张智霖袁咏仪被安排表演《恶作剧之吻》，原剧情是袁湘琴对江直树吵闹，然后在还没等湘琴说完话，直树就壁咚湘琴，并来个甜蜜之吻。不过仙靓夫妇却表演成了无实物壁咚，明明是男生强吻女生，最后却变成袁咏仪强吻张智霖，真的是又搞笑又甜到不行呀！

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在新一期《妻子的浪漫旅行》，夫妻俩更甜蜜地演唱了当初定情的歌《恋爱预告》，真的好甜呀！