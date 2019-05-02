娱乐 Entertainment明星 Celebrity 仙靓夫妇重现《恶作剧之吻》 袁咏仪上演强吻张智霖戏码？！ by Tofu 2 May 2019 written by Tofu 2 May 2019 Advertisement 最新一期的《妻子的浪漫旅行》，丈夫和妻子们合体啦！节目组当然精心安排让夫妻之间来个甜蜜的互动，增加粉丝们的福利。其中，张智霖袁咏仪被安排表演《恶作剧之吻》，原剧情是袁湘琴对江直树吵闹，然后在还没等湘琴说完话，直树就壁咚湘琴，并来个甜蜜之吻。不过仙靓夫妇却表演成了无实物壁咚，明明是男生强吻女生，最后却变成袁咏仪强吻张智霖，真的是又搞笑又甜到不行呀！ Advertisement 在新一期《妻子的浪漫旅行》，夫妻俩更甜蜜地演唱了当初定情的歌《恋爱预告》，真的好甜呀！ Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 为网民消暑降温 龚嘉欣郑融马诗慧大方PO性感泳照！ You may also like 为网民消暑降温 龚嘉欣郑融马诗慧大方PO性感泳照！ 2 May 2019 《惊奇队长》星际战队指挥官Yon-Rogg结婚了! 2 May 2019 BTS三度获颁「最佳社群艺人」 A.R.M.Y真的太强大了！ 2 May 2019 【剧透慎入】《AVENGERS：ENDGAME》里的隐藏彩蛋！ 1 May 2019 常常被误会的艺人姓氏 四字弟弟的姓氏究竟是什么？ 30 April 2019 【有预告】继《Pikachu》后 Sonic也将变身真人版 毛茸茸的Sonic要来了！ 30 April 2019 超大咖巨星加入《玩命关头9》 唐老大宣称「保罗带来另一个战士给我」 30 April 2019 杨幂霍建华新剧《巨匠》遭改名后定档5.6播出 30 April 2019 【有雷】钢铁人惹影迷爆哭的「I Love You, 3000」 竟隐藏了这含义！ 30 April 2019 郑秀文再PO文！开心抱紧TA：“身体健康、快快乐乐” 30 April 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.