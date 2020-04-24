生活 Lifestyle 从澳洲林火到新冠肺炎：地球经历了种种迹象，到底是要消灭病毒还是人类？ by Vicky 丽盈 24 April 2020 written by Vicky 丽盈 24 April 2020 Advertisement 发生一系列的天灾，疫情肆虐后，资料显示许多旅游胜地的野生动物都出来人类生活的城市出来转转，空气污染指数大幅度下降，大海河流等也在全国封城后变得清晰可见、清澈十分！ 威尼斯水城多年来解决不了的河水脏乱差，岂料在全国封城7天后，清晰到可以一眼望到底！马六甲河也因游客减少了而清晰不少，堪称大马威尼斯！ Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post ⾸相4⽉23⽇记者会懒⼈包！除了延⻓⾏动管制令，还有4⼤重点你必须知道！ next post 李玹雨确定出演电影《Dream》与IU和朴叙俊合作！ You may also like 今日新增897病例！新加坡累计确诊病例突破12000宗！ 24 April 2020 熊猫的报恩~中国兴起捐赠口罩给日本热潮！ 24 April 2020 ⾸相4⽉23⽇记者会懒⼈包！除了延⻓⾏动管制令，还有4⼤重点你必须知道！ 24 April 2020 英国首相约翰逊最早将在下周一恢复工作 24 April 2020 大马美女外科医生加入英国新冠肺炎疫苗研发团队！ 23 April 2020 应对疫情别太早松懈 世卫组织警告：还有很长的路要走！ 23 April 2020 【玩玩啊?!】直播结婚赚翻的网红夫妇宣布『离婚不到半年又 复合了』� 23 April 2020 封城令下“没⼈” 袋鼠在澳洲Adelaide市中⼼街头“开⼼”蹦蹦跳！ 23 April 2020 草泥马成人类救星？ 研究：骆马抗体可歼灭新冠肺炎病毒 23 April 2020 【Lightroom调色教学】 分享3种网红照色调诀窍 | Chapters 23 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.