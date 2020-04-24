从澳洲林火到新冠肺炎：地球经历了种种迹象，到底是要消灭病毒还是人类？

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发生一系列的天灾，疫情肆虐后，资料显示许多旅游胜地的野生动物都出来人类生活的城市出来转转，空气污染指数大幅度下降，大海河流等也在全国封城后变得清晰可见、清澈十分！

威尼斯水城多年来解决不了的河水脏乱差，岂料在全国封城7天后，清晰到可以一眼望到底！马六甲河也因游客减少了而清晰不少，堪称大马威尼斯！

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