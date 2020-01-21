人气胜过肖战李现？许光汉凭《想见你》走红

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近期电视剧市场经历了一波古装陆剧的“神仙打架”，从《庆余年》到《大明风华》，再到开播不久的《锦衣之下》，都成为有力的竞争对手。谁知这时候却杀出了一匹“黑马”，一部台湾偶像剧逆势崛起，成功席卷了各大网站，成为现下最火热的一部剧。那就是由柯佳嬿、许光汉、施柏宇主演的《想见你》，这部年度虐心大戏。《想见你》被称为台湾偶像剧的突破之作，也在豆瓣上获得了9.2的评分。

这部剧的男主也随之走红。来自台湾的男演员许光汉颜值在线，统一了饭圈审美，就连“现女友”、“肖战粉”等，都逃不过他的魅力。网上出现大批道歉现象，都表示被许光汉所吸引。他的人气，也隐隐有超越肖战李现的趋势。出道7年，在30岁的年纪才凭借一个高中生角色走红。 许光汉大学时开始担任平面模特。2011年，获选为郭书瑶《爱的告白》MV的男主角，随后被签入经纪公司。一开始，公司是想把他培养成一名唱跳偶像，有推出男团的打算。结果并没有实现，也被公司“雪藏”了一年。在合约结束后，许光汉报名参加了演员海选活动，自此开始了自己的演艺生涯。他的作品不多，但每一部都口碑不错。

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在《想见你》中，许光汉饰演了李子维和王诠胜两个角色，并塑造了多个不同年龄阶段的他们。在不同时期，许光汉都展现了不同的面貌，演技实在是让人佩服。即使是同样的一张脸，但是就是能够代入不同的人设和背景。

《想见你》是一部以爱情为主题的偶像剧，而意外爆红是因为加入了穿越元素，而且不是我们习以为常的身体穿越或灵魂穿越，而是双向穿越、多次穿越。因为多次穿越，所以剧集中有三条时间线。2019年、1998年和2011年这三条时间线之间会相互影响，所以产生了一个独特的逻辑闭环，也是整部剧悬疑烧脑的基础。不管是剧名“想见你”，还是双向穿越的剧情，其实都是黄雨萱和李子维试图通过一些不切实际的方式去回到爱人身边，让观众体会到该如何面对挚爱的死亡。

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络