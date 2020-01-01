五月天新年送大礼！蓝色三部曲《温柔》MV首播！

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五月天在跨年陪伴歌迷度过，在踏入2020新的一年，五月天也送上“蓝色三部曲”第三部曲，《温柔》MV首播以及数位上架，令人惊喜的是，歌曲再度力邀孙燕姿献声。

孙燕姿一当完首场嘉宾就身体微恙，一刻都没休息，就直奔片场拍摄MV，相当敬业。为了尽善尽美，事前录制时，不断地隔空和五月天来回沟通讨论，MV造型也找了多套衣服定装，十分重视这次合作，“很开心能再次跟五月天合作，他们的歌是人人青春、爱情的象徵。”提及爱情的象徵，孙燕姿也相当好奇主唱阿信的感情，直问工作人员：“（阿信）怎麽还单身？”工作人员也嘴甜说：“因为错过你。”让孙燕姿笑开怀。

而当年还是学生，就将入行后第一支MV演出经验献给《心中无别人》的夏于乔，这次回归出演，从青涩学生演到已为人母的孕妇，在串场影片中，她历经生死交关之际，透过五月天的音乐，成功生下宝宝。但难度更大的是，夏于乔为了五月天再度“挺肚”演出，负重超过2天，相当敬业。

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而另一位让人印象鲜明的红发胡安安，则是贯串「蓝色三部曲」的精神主轴，她特地从美国飞回台助阵演出，日前在演唱会串场一播出就引起讨论话题，甚至有歌迷看到泪崩，过足戏瘾的她笑说：“这次从头尾都以红髮look出现，希望未来以别的look现身与大家见面。”

新闻摘自：ettoday

照片视频摘自网络