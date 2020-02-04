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买不到酒精没关系 理科太太分享「替代品」制作法

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
买不到酒精没关系 理科太太分享「替代品」制作法
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武汉肺炎疫情迟续延烧，如今各地不只口罩几乎断货，就连消毒用品也面临短缺，许多人都抱怨连续跑了好几天药局都买不到酒精。2019年11月宣布停工休息的理科太太，也因应疫情，分享了简易制作「消毒酒精替代品」的方法，希望能帮助买不到酒精的网友。

理科太太3日在IG上发文，写下：「乙醇（酒精）现在好像很难买到了。」并表示浓度太高的酒精会让细菌、病毒表面蛋白快速凝固，反而比较难杀死，因此如果有买到酒精，最好还是稀释到「75%左右才最适合杀病毒」，她也分享快速稀释95%酒精，可以用4杯酒精混合1杯水，喷完手后必须双手正反面搓到干。

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#更新 乙醇(酒精)現在好像很難買到了，但是 #異丙醇 (Isopropyl Alcohol)此秒還是有貨。 . 如果你有幸買到酒精，最好稀釋到75%左右才最適合殺病毒。 因為濃度太高的酒精會讓細菌、病毒表面蛋白快速凝固，反而比較難殺死。 所以要快速稀釋95%酒精，#你可以用4杯酒精混合1杯水。 . 消毒液做好之後放在放噴霧瓶裡面，噴完手之後，#雙手正反面搓到乾。 . 如果真的買不到酒精，就用異丙醇代替吧。 買99%異丙醇，#用3杯異丙醇混合1杯水。 . #懶人製作法： 找個大罐子，倒1杯水進去，然後用同個紙杯倒3次異丙醇混合均勻就好了。 . 希望大家健康心安，然後小心不要大量吸入或被小朋友喝到。 快下班了，不如大家下班去看看吧！ . #理科太太關心您的健康 #天乾物燥小心火燭

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此外，理科太太也提供了另外一个替代品「异丙醇」，表示现在在药局都还是可以买到99%异丙醇，制作方法则是用3杯异丙醇混合1杯水，而她也贴心地将所有资讯整理成图表，说道：「希望大家健康心安，然后小心不要大量吸入或被小朋友喝到。」

新闻来源：ETtoday

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