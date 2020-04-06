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九把刀当爸！　爱犬投胎「阿鲁回来了」

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
九把刀当爸！　爱犬投胎「阿鲁回来了」
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台湾著名作家九把刀和周亭羽2017年结婚，如今小俩口终于迎来女儿诞生，新成员诞生之际，2人也没忘记1年前离开他们的爱犬「阿鲁」，一直希望阿鲁投胎来当2人小孩的九把刀，今（6日）发文报喜时写道，「谢谢妳，阿鲁，妳的奋力前来，让我，让我们，必须更爱这个乱七八糟的世界。」

据悉， 九把刀本身是爱狗人士，不只独立出资拍摄《十二夜》，先前也养了一只叫作「阿鲁」的狗，爱犬陪伴了他整整15年时光，最后因为罹患淋巴肿瘤，于2019年过世，他和周亭羽悲伤之际，也希望阿鲁能够投胎，以另外一种形式重逢。

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如今，九把刀当爸报喜，6日深夜，他晒出周亭羽顺产下女儿的照片以及一家3口的合影。照片中可见，九把刀的手上拿着阿鲁造型的娃娃，示意爱女如同阿鲁投胎一般来到他们身边，「不过这次我不是二哥哥，我是爸爸了，而且还是妳爸哈哈哈哈哈哈哈，Again！我们一起在这个宇宙裡旅行吧！这一次，我要叫妳…鲁拉拉！」

文末，九把刀幽默笑说，「此生教妳自己开冰箱啦。」报喜文PO网后，却让无数网友看了眼眶泛泪、纷纷留言喊，「太好了，阿鲁又回来了」、「恭喜刀大，阿鲁又来到这个世界啦」、「欢迎鲁拉拉加入这个乱七八糟的世界」，意外掀起一阵热烈讨论。

新闻来源： ETtoday

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