为防受感染，医生爸爸与一岁儿子隔着玻璃门相聚

新冠病毒疫情在全球蔓延,美国确诊人数也在日前突破十万,成为全球确诊人数最高的国家。疫情的蔓延让许多站在前线战场上的医护人员都被迫暂时与家人分开,在美国阿肯色州,一名住院医生Jared Burks与儿子隔着玻璃门对望的画面在网络上迅速爆红,让许多人感恩医护人员为抗疫所作出的牺牲。

据悉这名住院医生正在医院实习,得在医院里的各个部门值班,包括急诊室。他妻子Alyssa透露,夫妻俩都认为,为了防止受到感染的最好做法,就是暂时分开居住。因此,Alyssa带着1岁的儿子回到娘家住。而这张爆红的照片正是Jared Burks在时隔两周后才看到自己年幼的孩子时所拍下。

Alyssa上周在脸书上张贴父子俩重聚的画面,两人隔着玻璃门对望,一大一小的手掌隔着玻璃门贴着。Burks已经两周没见到自己的妻子与孩子,据悉当天也是他第一次看到自己的儿子Zeke学会爬行。Alyssa说,Zeke在看到爸爸后快速地爬到门口,趴在玻璃门上,想要爸爸抱抱。然而,Alyssa说:“这令人难过,温馨但也很令人心碎,因为这不容易。”

这张医生爸爸与儿子隔着玻璃门相聚的照片一上传便获得许多网民的转贴,并有许多人向Burks一家表示感谢,感激所有医护人员与家属的牺牲。世界卫生组织(WHO)也在twitter上转贴这张照片,表示画面令人心软也心碎,更表达对在这场新冠疫情中为救人作出牺牲的全体医护人员的感激。

As a father and a public health professional, this photo melts and breaks my heart at the same time. There are no words to describe my appreciation for all efforts and sacrifice #healthworkers are making to save lives from #COVID19 https://t.co/Ax80lvo011

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 29, 2020