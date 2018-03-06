为生活增添色彩，展开你的完美旅程

珀斯，是让人着迷的旅游胜地。

五光十色的城市，绿水青山，多彩多姿。

碧海蓝天，阳光沙滩之余，跟着我们一起游玩珀斯吧！

（网络截取）

绿色

绿草如茵，鸟语花香，春意盎然，这就是珀斯必去的第一个景点

在国王公园 (Kings Park) 和珀斯植物园 (Perth Botanic Garden) 漫步，俯瞰珀斯城市。

春天更是百花齐放，一整片的花海，非常壮观。

情侣也可在天鹅河 (Swan River) ，一边喝咖啡，一边欣赏美景，共度浪漫时刻。

（网络截取）

蓝色

下一站，蓝色船屋 (Blue Boat House)。

这是许多新人梦想拍摄婚纱照的地点之一。

蔚蓝天空及河水，闪烁着水晶般的粼粼彩光，站在天际线中拍下唯美瞬间，

真让人羡慕不已！

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粉红色

没错！这里要推荐的不是粉红色建筑物，而是粉红色的湖！

珀斯粉红湖 (Pink Lake) 被称大自然的少女心，你自己看，是不是很迷人，宛如一大片粉红泡泡糖？

（网络截取）

蓝红色

咦，明明在珀斯，怎么会有英国feel？

没看错，这是隐藏市区巷弄得伦敦街 (London Court)

左右两道是英式的古老建筑，每家店面各有特色，无论是卖早午餐的餐厅、饰品店，

都充满异国风情。

（网络截取）

银色

伊利沙伯码头（Elizabeth Quay）是新兴起的旅游景点之一。

最显眼的地标性建筑物是S形状，长达110米，连接码头西部长廊和东部中心岛，

独特的设计宛如画龙点睛，让摩登城市增添特色。

（网络截取）

彩色

去到珀斯，一定要到弗里曼特尔市集 （Fremantle Market）

各种新鲜蔬果和美食都聚集在这个市集之余，弗里曼特尔市集更是一个艺术天堂。

穿梭摊位品尝道地美食，还可欣赏音乐演奏，离开前别忘了挑选一些手工品作为纪念。

（网络截取）

无论哪一种颜色，珀斯都能让你有个缤纷色彩的完美旅程！

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出发日期从2018年4月17号至2019年6月30号。须符合条规

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