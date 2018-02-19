为爱行善 ~ 小黄花邀请你参与慈善晚宴

小黄花心连心慈善晚宴

由Jazzy Group主办，马来西亚国际电影节与小黄花教育基金会为支持伙伴的《小黄花心连心慈善晚宴》将会于2018年5月11日（星期五），晚上七时正在Majestic Ballroom, Majestic Hotel Kuala Lumpur举行。

创办人 – 李心洁在日前的记者招待会上，公布了光良、袁咏仪以及张艾嘉为慈善晚宴的特别嘉宾！在慈善晚宴当晚，她还会有机会与光良和张艾嘉献唱！除了因工作在身无法出席的梁咏琪，小黄花教育基金会的另外两位创办人 – 杨采妮和许茹芸也会出席，通过实际行动来带动更多的人关注慈善并积极参与其中。

除了表演，慈善晚宴也将设有拍卖会让各界爱心人士出席并踊跃参与拍卖，当中拍卖品还包括李心洁的画作以及任达华的亲笔签名摄影集《香港 别的风景》等 多位艺人朋友的捐赠品。慈善晚宴所筹得的款项将全数捐赠给小黄花教育基金会，为儿童送上最大的帮助与希望！

欲知《小黄花心连心慈善晚宴》详情及席位，可联系：

03-56221600

marketing@jazzygroup.com

http://www.littleyellowflower.org/

梁咏琪 、许茹芸、光良 宣传短片

关于小黃花

充满善心的四位著名女艺人杨采妮、李心洁、许如芸和梁咏琪，向来对关爱儿童与护幼工作不遗余力，积极地参与由国际性援助小孩的组织如世界宣明会和联合国儿童基金会举办的儿童亲善探访及送爱计划。通过投身于多项相关活动，不辞劳苦到世界各地探访孩童，四人对弱势儿童的困境和心灵需要有更深一层的了解及体会，令她们决心为儿童付出更多的关怀。凭借着热切无比的爱心，她们于2007年联手成立“点燃希望慈善教育基金”，又名“小黄花”的一家非盈利组织。

该组织的主旨为宣扬爱和希望，向弱势儿童伸出援手，提供更好的教育，改善学习环境，共同创造更美好的未来。出任希望大使的四人深信小朋友的幸福源自无私的爱而非物质。自成立以来，四位希望大使身体力行投入组织旗下的各项活动，不断地跟社会阶级和背景不一的儿童进行交流。

资料来源：小黄花基金会

编辑：淑婷