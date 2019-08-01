为什麽「美队盾牌」交给猎鹰？罗素兄弟这样说

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美国队长在《复仇者联盟：终局之战》中将盾牌交给好友猎鹰，为自己的超级英雄生涯画下完美句点，不过有部分影迷非常疑惑，为什么美国队长会选择猎鹰而非酷寒战士？对此导演罗素兄弟（Russo Brothers）也给出了解答。

相信看过《复仇者联盟：终局之战》的影迷都会记得，美国队长将无限宝石归位后，选择了自己想要的平凡生活，和自己深爱的女人走完一生，再次归来已是一位白发苍苍的老人。当时，他把美国队长的盾牌交给了猎鹰，象征自己把使命传承给对方，但这让不少观众感到疑惑，为什么美队没有把盾牌交给自己最好的兄弟酷寒战士（Bucky Barnes）呢？

对此，导演罗素兄弟在接受採访时透露，「我们想要确保美国队长交接的对象，是接下来还能有很大发挥空间的角色，而且从美国队长与猎鹰之间的关系看来，交给他是最适合的。」

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随后Anthony Russo解释，自从猎鹰和美国队长在《美国队长：酷寒战士》中相遇以来，两人就有许多共同之处，「这两个角色都有受过军事训练，他们都很谦逊，都具有为团队付出的精神，从这些都可以看得出猎鹰就是美国队长可以相信的人。」不过他透露，其实他们过去也曾考虑过让酷寒战士接下盾牌，Joe Russo表示：「我们谈过这件事，但是…我们还是觉得（交给）猎鹰是最符合逻辑的。」