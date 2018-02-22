为什么洗脸洗得很干净依然不见效？你可能做错了一些“小动作”！

用一大笔的钱买了洗脸霜，但为什么怎么擦，皮肤变好的效果却不明显？

这些洗脸时要注意这些“小动作”

1、用毛巾搓脸

很多人觉得用手洗脸太过温柔，就尝试用搓澡巾在脸上搓搓搓。但是，由于特殊的皮肤生理结构，娇柔的面部是经不起如此重搓的。局部摩擦会刺激皮肤，导致皮肤敏感。尤其是颧骨等骨性部位，摩擦之后还特别容易出现色斑。

2、冷热水交替洗脸

虽然说，冷热水交替冲洗肌肤会紧致肌肤，帮助肌肤消除浮肿，但这种方式不适合每天都使用，长时间冷热交替洗脸会使皮肤血管变得非常敏感和脆弱，导致红血丝等问题的产生。​

3、用盐、小苏打搓鼻子

很多人受顽固的黑头所困，于是会用尽了各种办法想把鼻子毛孔里的脏东西搓出来、挤出来。但是，用这些大力摩擦、拉扯皮肤的方式，效果只能是一时的。鼻子里的东西今天出来明天又填满，不知不觉反而毛孔越来越大，得不偿失。

4、脸上的每个角落，只要清洗到就行了

大多数人都认为，脸上的每个角落，只要我们都洗到就行，但其实不以为然。T型区是我们脸部最容易藏污垢的部位，洗脸的时候，多擦拭几遍会比较好。洗脸的时候，正确的方法是由下往上，轻轻地揉洗。这是因为我们的脸部的角质层细胞，是由上往下呈鱼鳞状，层层分布的。所以如果我们由下往上来擦洗的话，脸部毛孔一定会清洗得更为干净。​

5、洗完脸后，不用毛巾擦干，让其自然风干

毛巾上有细菌，要常常更换，再加上有些人以为让脸部自然风干能起到补水的作用，于是在洗脸后没有用毛巾擦干。这种做法是错误的哦！这是因为自然蒸发，会使我们的脸部皮肤发凉，导致我们脸部血管收缩，这个时候会造成我们的皮肤干燥脱皮，皱纹就很容易出现。

另外，当我们洗完脸后，应该立刻于我们的脸部涂抹爽肤水，然后再使用保湿面霜或者乳液哦。

资料来源：生活百科网

图片来源：Pexels

编辑：淑婷