为什么会老得那么快？请改掉这些坏习惯！

对你来说，什么年龄才应该被叫做Aunty？或者说，什么年龄对你来说才算老？

明明是20岁的少女，为什么小孩子却会对自己喊一声“Aunty” ？

一些生活上的坏习惯会让自己脸上长皱纹，因而使自己看起来更老，所以为了预防衰老、保住童颜，这些坏习惯我们就要注意了！

如何预防快速变老

1）不要整天愁眉苦脸

为什么一个人看起来会特别老，很多时候是因为他们常常摆一张“苦瓜脸”，喜欢皱眉头，这样很容易让脸部出现皱纹。

2）面部表情不要过于丰富

经常眯眼、皱眉、狂笑、撇嘴，这些动作和表情都会使面部增多皱纹，所以，最好尽量减少面部动作和过分的表情。情绪稳定对内分泌平衡十分重要，拥有一颗温和宽容心的女人是十分美丽的，其实也并不只是一种心理上的印象。

3）不要熬夜

成人平均一天需要睡7-8小时，所以如果睡眠不足、经常熬夜 会使皮肤细胞的各种调节活动失常，影响表皮细胞的活力，这就为什么，我们可以在早上轻易看出这个人睡眠是否充足。而一个香甜的好觉，则可以消除皮肤的疲劳，使皮肤细胞的调节活动处于正常，延缓皮肤的老化。

4）经常运动

适量的运动能促使全身血液循环加速，使肌体活动张弛适度，从而增强皮肤润滑，也可令全身肌肤有大量流汗的机会，让肌肤达至/健康平衡，大大减低肌肤衰老的机会。所以，要加强锻炼啊。

5）不要经常曝晒

吸收过量的紫外线坏处多，轻则令皮肤变黑变粗，重则可导致皮肤癌，而它当然也是皮肤提早老化的罪魁祸首之一了。因为阳光直射会直接损伤皮肤深层的弹性纤维和胶原蛋白，致使面部皮肤变得松弛无光泽，出现皱纹。所以，出门时，请养成使用优质防晒品的好习惯。

6）不要经常吃刺激性的食物

刺激性的食物，比如辛辣的、油炸的，对于皮肤有如定时炸弹，煎炸品，辣食都要适量减少，才会有助于肌肤内分泌平衡。蔬中的维生素对皮肤大有好处，况且果蔬不但美味可口，令人心情大好，而且也可做成天然面膜，效果很好，而且还是一件极有生活情趣的事。要尽快合理调配你的饮食啊。

7）不要抽烟喝酒

尼古丁对皮肤血管有收缩作用，所以吸烟者皮肤出现皱纹要比不吸烟者提前十年到来，所以，如果你是一个抽烟者，看上去就会比同龄人衰老十岁。而喝酒会减少皮肤中油脂数量，促使皮肤脱水，间接影响到皮肤的正常功能。

8）多喝水

水是生命之源。让肌肤及时补充足够的水份，才是护肤之道的关键所在。水份如果摄取不够，会导致油脂分泌量不足，皮肤就很容易脱水，所以每天必须强迫自己喝6-8杯（1800～2000ml）的水，但是不要喝富含咖啡因的饮料。

9）卸妆要彻底

这是大多数人会犯的错误。仅仅用洗面奶是不能够彻底清洁皮肤的。你应该定期做深层洁面的工作，以免那些我们的肉眼看不到的污垢堵塞毛孔，影响皮肤的正常呼吸。

10）了解自己的皮肤，用合适的护肤品

你真的了解自己的皮肤吗?只有真正了解自己的肌肤才能做出正确的选择。不妨找个机会做个肌肤测试，了解多一些。

资料来源：三联

图片来源：Pexels

编辑：淑婷