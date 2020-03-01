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丹斯里慕尤丁正式就任我国第8任首相！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
丹斯里慕尤丁正式就任我国第8任首相！
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身穿黑色马来装的土著团结党总裁 Tan Sri Muhyiddin 今天早上10点30分在国家王宫，正式宣誓就任我国第8任首相！这也意味过去长达一个星期动荡不定的政治乱象，也暂告一段落。对于这位新任首相，你又了解多少呢？快来认识一下！

全名：丹斯里慕尤丁·莫哈末雅欣（Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin）
出生日期：1947年5月15日（73岁）

家乡：柔佛麻坡

学历：马哈拉尼国小、依斯迈国中、麻坡高中、马来亚大学（经济学士学位）

政治生涯

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1970年：柔佛州政府秘书助理
1971年：巫统巴莪区部党员
1974年：麻坡县属助理官员
1976年：巫统巴莪区部青年团长及秘书、巫统柔佛州青年团长
1978至1982年：巴莪区国会议员
1981年：外交部秘书
1982年：联邦直辖区部副部长
1984年：巫统柔佛州联委会主席、最高理事成员、巫统巴莪区部主席
1986至1995年：柔佛州务大臣、武吉士南邦区州议员
1995至1999年：青年与体育部长、巴莪区国会议员
1999至2004年：国内贸易及消费人事务部长、巴莪区国会议员
2004至2008年：农业与农基工业部长
2008至2009年：国际贸易及工业部部长、巴莪区国会议员
2009至2015年：副首相、教育部长、巫统署理主席
2013至2018年：巴莪区国会议员
2015年：因公开批评一马公司丑闻，遭时任首相拿督斯里纳吉除名于内阁
2016年：被党最高理事会开除党籍
2016年8月，慕尤丁与敦马注册新政党——土著团结党，担任主席职
2018至2020年：内政部长、巴莪区国会议员、甘密区州议员
2020年2月29日：被国家元首宣布将受委我国第8 任首相

资料摘自：光华日报

照片摘自网络

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