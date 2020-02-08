中国网民怒骂：疫情结束后最想见到吃蝙蝠滋事者！

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武汉病毒爆发至今已经造成上万人受感染、己百人丧命，还有数百亿的经济损失。不仅如此，2020年1月分本因是华人喜庆农历新年的时间，但因为疫情的蔓延，害的中国政府在关键的时间宣布全国接近40个城市被逼封城，也因此大约十几亿的中国居民离不开家里。因为每个人都害怕出门以后都会“中乐透”，感染武汉肺炎，所以每个人才会卧在家里自我隔离以防范未然。

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日前，在网络上就有一位貌美如花的中国女网民在抖音上传一段为数30秒的简短视频讽刺称，疫情结束后最想见到吃蝙蝠滋事者！

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