生活 Lifestyle 中国网民怒骂：疫情结束后最想见到吃蝙蝠滋事者！ by Vicky 丽盈 8 February 2020 written by Vicky 丽盈 8 February 2020 Advertisement 武汉病毒爆发至今已经造成上万人受感染、己百人丧命，还有数百亿的经济损失。不仅如此，2020年1月分本因是华人喜庆农历新年的时间，但因为疫情的蔓延，害的中国政府在关键的时间宣布全国接近40个城市被逼封城，也因此大约十几亿的中国居民离不开家里。因为每个人都害怕出门以后都会“中乐透”，感染武汉肺炎，所以每个人才会卧在家里自我隔离以防范未然。 Advertisement 日前，在网络上就有一位貌美如花的中国女网民在抖音上传一段为数30秒的简短视频讽刺称，疫情结束后最想见到吃蝙蝠滋事者！ 想看视频，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 【武汉肺炎】大马再添一宗，第15宗！武汉妇女身体不适留马确诊 next post 《三生三世枕上书》白浅上线，绝美大婚造型曝光，网赞“四海八荒第一绝色” You may also like 好消息！第2名新冠肺炎病患康复出院！ 8 February 2020 【新冠肺炎】我国确诊病例再添一宗！目前累积16宗 8 February 2020 以前都不知道！！大马人[考驾照必备手机APP] 8 February 2020 用过的口罩处理不好会引发更多病毒？！ 8 February 2020 【武汉肺炎】大马再添一宗，第15宗！武汉妇女身体不适留马确诊 7 February 2020 情人节送什么？这个list能帮到你 7 February 2020 【武汉肺炎】空气清净机是否有效过滤病毒？ 7 February 2020 【爱意满满の情人节礼物】10种爱心纸钞折法 7 February 2020 大马确诊新冠肺炎病例达14起！ 7 February 2020 致敬！最早发现疫情者李文亮去世，公开预警却被冤造谣 7 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.