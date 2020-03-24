中国版《王子变青蛙》开播！高颜值演员+复制剧情有看点

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台湾2005年三立偶像剧《王子变青蛙》是不少人心目中的经典之作。中国早前宣布将翻拍这部偶像剧，23日，这部电视剧《忘记你，记得爱情》终于正式上线播出了。这部戏由模特儿金泽、甜美女星邢菲主演，剧情、角色名字都跟15年前大同小异，日前曝光的预告已经令许多观众激动大呼「满满的回忆」。

金泽在《忘记你，记得爱情》裡饰演Senwell集团总经理单俊皓，原本要收购观美渔村进行商业开发的他却因故失忆，邂逅了邢菲饰演、积极守护渔村的女孩叶芊语。他被叶家人取暱称为「茼蒿」，日日相处令他渐渐爱上观美渔村和叶芊语，不了他却在此时被未婚妻范云伊找到，再次因意外忘记遇到叶家之后的事情，纠结于2个女人之间。不仅如此，他和Senwell集团的副总经理许梓谦之间也发生了不少纠葛。

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除了在剧情方面忠于2005年的《王子变青蛙》，《忘记你，记得爱情》还找来原版演员参演，当年饰演女二「范芸熙」的赵小侨惊喜演出，从千金小姐变成女主角的妈妈，而她剧中的老公也是台湾人熟悉的董至成。

电视剧《忘记你，记得爱情》早在19日公开预告，网友对这部剧的反应不一，有人认为还是当年的明道、陈乔恩最经典，如今怎么翻拍都显得不对味；但也有人称赞「男女主颜值很高」、「真的很期待」，这部戏的关注度非常高。

预告： https://www.facebook.com/joyce1115/videos/644699792990271/

新闻来源： ETtoday