中国武汉突新增1290死亡病例 中国官方：修正数据

Advertisement



中国武汉市今天报告确诊病例突然更新325宗，死亡人数激增1290宗，引起众人关注，深怕武汉是否又再爆发疫情，对此中国官方也给予解释。

根据《新华报业网》报道，由于统计资料不完整或者存在明显错误，所以当局及时进行了补充以及改正。

通过全面的逐人排查核对，截至4月16日24时，确诊病例核增325例，累计确诊病例数订正为50333例；确诊病例的死亡病例核增1290 例，累计确诊病例的死亡数订正为3869例。

Advertisement



出现以上数据差异的原因：

一是疫情早期病人激增，导致医疗资源挤兑，收治能力严重不足，有些患者没有入院治疗，在家中病亡。

二是在救治高峰期，医院超负荷运转，医务人员忙于救治，客观上存在迟报、漏报和误报现象。

三是由于收治患者的定点医疗机构快速增加，既有部属、省属、市属和区属医院，也有企业、民营医院和方舱医院等，少数医疗机构未能及时与大疫情网对接、报送信息。

四是有些死亡病例信息登记不全，存在重报、误报情况。

武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部表示，生命至上，人民至上。每一个在疫情中逝去的生命是家庭之殇，更是城市铭心之痛。在此，谨向在新冠肺炎疫情期间病逝者家属致以诚挚慰问，向不幸罹难的同胞和牺牲的医务人员致以深切哀悼！

想知道更多详细报导，请点击Viralcham！

照片摘自网络