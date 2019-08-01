中国最硬限令升级！8月起「禁播娱乐性偶像剧、古装剧」

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中国影视圈近年不断传出新禁令，年初「限古令」升级，不允许武侠、玄幻、历史、神话、穿越、传记、宫斗等剧播出，随后又闪电解禁，但不久后又疯传「禁翻拍剧」，在业界掀起一阵骚动。没想到31日中国广电总局颁布新令，从8月起，「不得播出娱乐性较强的古装剧、偶像剧」，再度引起关注。

从年初到6月，中国影视剧热度明显不及2018年《延禧攻略》、《如懿传》时期带动全民追剧的风潮，虽然掀起讨论的剧依然不断，但要达到霸屏的程度还稍嫌欠缺。然而，从6月中后就明显出现转折，相继播出的《陈情令》、《长安十二时辰》、《亲爱的，热爱的》、《全职高手》等剧陆续开播，口碑佳、且有热度、有话题，彻底带动暑期追剧的热潮。

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然而中国广电总局却在31日发布《关于做好庆祝新中国成立70周年电视剧展播工作的通知》，从茫茫作品海中，遴选出86部「重点电视剧」，将从8月份开始进行百日展播活动，「向新中国成立70周年献礼」。这86部剧包含了李易峰主演的《隐秘而伟大》、《我在北京等你》、张翰《海洋之城》、马伊琍《在远方》、靳东《如果岁月可回头》、冯绍峰《大时代》，以及《了不起的儿科医生》、《你好检察官》等。

在广电总局的公告中，提及这86部剧重点聚焦于「中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大奋斗历程，着重反映新时代中国人民追求美好生活的勇敢实践，讴歌祖国、讴歌英雄、讴歌时代，唱响了团结奋进的新时代主旋律。」同时祭出3点通知，要求大陆各省广电局配合。第一点，「加强创作指导，确保重点电视剧顺利播出」；第二点，「加强播出管理，确保圆满完成百日展播活动」；第三点，「加强编排管理，确保实现播出效益最大化」。其中第二点内文明确提及，「要切实加强电视剧播出工作指导，把旗帜鲜明讲政治作为电视剧选购播出的生命线。」要求各省广电局「不得播出娱乐性较强的古装剧、偶像剧」以确保编排播出剧目和宣传期的整体氛围协调。