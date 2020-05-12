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中国新冠肺炎疫情又出现反弹！吉林舒兰多人确诊。

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
中国新冠肺炎疫情又出现反弹！吉林舒兰多人确诊。
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中国原本5月7日宣布全国中高风险区“清零”后，不到两天，又有地区跃为疫情高风险区。

最近14天，7个省份报告了新增本土确诊病例，本土聚集性疫情相关病例继续增加。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，自5月9日起中国本土再次发生聚集性疫情，当日全国新增本土确诊病例12例，为3月11日以来最高。其中1宗来自湖北武汉市，这是武汉36天来首次出现新增确诊病例。另外，11宗是来自东北吉林的本土病例，都与舒兰市早前一名女患者有关，舒兰市已调整为高风险区域。据悉，目前吉林舒兰市采取了“封城”措施。

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另外，武汉市卫生健康委员会通报，5月9日该市确诊冠病的89岁男患者，早在3月中出现发热、发冷等症状，在家服药10天后症状消失而未就医，4月中又出现食欲精神不佳症状，5月6日入院接受核酸检测，隔天检测结果呈阳性，前天确认染上冠病。

武汉市此前已连续35天无本土新增病例。对于病因来源，武汉卫健委说，患者居住小区曾有20个确诊病例，经专家排查分析，病因主要来源于社区感染。 截至2020年5月11日，武汉现有确诊病例为6例。

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资料来源：中华人民共和国国家卫生健康委员会、湖北省人民政府、新华报业网

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