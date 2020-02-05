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中国一天确诊武汉肺炎高达3000多宗！南京、宁波 、福州、哈尔滨也封城！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
中国一天确诊武汉肺炎高达3000多宗！南京、宁波 、福州、哈尔滨也封城！
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武汉肺炎入侵大马，我国失守的事情就正正发生在大年初一，目前暂时没有出现人传人的情况。但是根据消息指出，大马武汉肺炎确诊病例又添2宗，其中一名就是大马人！ 我国武汉肺炎确诊病例目前累计已经达到10宗：9宗中国人和1宗大马人！

此外。截止今早的最新数据显示， 中国昨天一天新增新型冠状病毒感染的肺炎病3247宗，治愈病例更是创下新高，新增229宗出院病例，惟中国全国昨天一天新增死亡66例，至今已累计491死亡病例。目前中国全国累计23718宗确诊病例，而中国昨天也新增1656宗疑似病例，目前累计23214宗疑似病例，出院病例则累计861宗。

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另外，香港新增2宗病例，有1人死，目前累计17宗确诊1死；澳门新增2宗，累计10宗确诊，台湾则有11宗确诊。但是，现在情况有所改变，中国境外确诊病例以泰国居冠，共有25宗8治愈。接着是新加坡的24宗。第三高确诊病例是日本的22宗。韩国16宗、澳洲13宗、德国12宗、美国11宗、马来西亚10宗、越南10宗、法国6宗、阿联酋5宗、加拿大5宗、印度3宗、俄罗斯2宗、英国2宗、意大利2宗、西班牙1宗、柬埔寨1宗、斯里兰卡1宗、芬兰1宗、尼泊尔1宗、瑞典1宗；菲律宾2宗，其中1宗死亡。

想看完整文章，请点击这里

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