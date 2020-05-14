丫头王惟立婚纱照曝光！好美好浪漫！

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丫头（詹子晴）和警政署前署长王卓钧之子王惟立情牵九年，中间曾一度分手，两人于前年复合，并且在上个月求婚成功。两人于日前拍摄的婚纱照，也于今（14日）曝光。为拍婚纱照，丫头一眼相中澎湃层迭抽皱大蓬纱裙以及不对称斜肩剪裁的天使白纱，这件要价高达30万元，以全手工缝制的华丽珍珠与爪钻，让丫头表示，那是她人生迄今穿过最贵的衣服。

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此次婚纱拍摄，特别请到有「名媛推手」之称的林志玲御用摄影师黄天仁操刀，拍摄足迹遍及整个北台湾。除了30万元高订白纱，ㄚ头第二套于阳明山拍摄的刺绣礼服别具浪漫童话感，符合丫头甜美气质，在绿意蓊蓊的黑森林中拍摄，彷若精灵下凡。上身卡肩深V马甲设计，更将丫头的童颜和隐乳好身材完全衬托，鲜少以性感形象示人的丫头对此直呼，只有拍婚纱才有这样的尺度。在拍摄途中，丫头甚至不计自己艺人形象，穿着礼服在路边协助指引车辆交通，反倒是准老公王惟立时刻提醒丫头小心安全，注意礼服，极尽保护准太太的心疼之情崭露无遗。

准老公在国外念书，特别想念台湾小吃，夜市也是俩人常常约会的地方，充满交往时期的回忆，因此这次特别选在饶河夜市拍摄别具冲突感的婚纱美照，拍摄当天丫头挑选了黑色深V丝绒礼服现身夜市，准老公则身着黑西装白衬衫搭配，既接地气又深具国际感。在人来人往的景点拍摄，面对路人的驻足和注视，以及许多路人大声送上恭喜，让小俩口都开心笑纳。而在黄天仁大师的引导之下，王惟立也从一开始拍摄肢体略显僵硬，到后来甚至可以放开扭动热舞，令在场众人惊呼完全与一开始给人的印象相异。

丫头甜蜜表示：「虽然我总爱戏称他是『臭脸王』，但他其实非常可爱又活泼，他今天真的超棒的！」长达15小时的拍摄，丫头始终不喊累，王惟立也充满耐心的配合所有动作指引，更在拍摄最后，面对摄影机录下长达10分钟的告白，而这段内容是背着丫头录下的私密告白，丫头完全不知道准老公有所准备，这段告白将会留到婚礼当下才揭晓。

新闻来源：ETtoday