专辑 Album音乐 Music 东方神起允浩即将回归发行个人专辑！ by Bryan 帝琰 28 May 2019 written by Bryan 帝琰 28 May 2019 Advertisement 消息指出，东方神起允浩即将发行他的迷你专辑《True Colors》，专辑中一共收录了6首歌曲。 专辑取名为《True Color》反映了允浩将会发挥自身出色的音乐和舞台表现，展现出本身的音乐魅力。 Advertisement 专辑预料将会在6月12日发行。 据悉，允浩曾经在2015年发行过日语迷你专辑《U KNOW Y》，那张专辑拥有强烈的允浩个人风格。 资料来源：Naver Advertisement music 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 萧正楠黄翠如峇厘岛低调完婚！ next post 和邓伦传暧昧？杨幂回应了！ You may also like 「HallyuPopFest 2019韩流流行音乐节」韩国天团阵容 即将引爆狮城！ 25 May 2019 梁文音翻唱经典神曲！《蓝色眼睛》《冷水澡》524上架 24 May 2019 吴青峰李宇春合作单曲！《作为怪物》 521上线 23 May 2019 看看这些网红如何在乐坛闯出一片天 20 May 2019 抱病上阵+历经地震！李幸倪艰辛拍16小时MV 16 May 2019 性感女神孝琳个人世巡开跑！ 628将来马大派粉丝福利 15 May 2019 鹿晗化身橘子少年 让你慢慢《体会》他的自我成长 14 May 2019 2018年度十大专辑暨十大单曲揭晓！ 13 May 2019 让今天一直重复告白母亲的系列单曲 12 May 2019 狂热！夏天就是要参加音乐节！ 10 May 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.