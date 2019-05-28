主页 Home #OneLittleThing音乐 Music专辑 Album 东方神起允浩即将回归发行个人专辑！
专辑 Album音乐 Music

东方神起允浩即将回归发行个人专辑！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
东方神起允浩即将回归发行个人专辑！
Advertisement

消息指出，东方神起允浩即将发行他的迷你专辑《True Colors》，专辑中一共收录了6首歌曲。

专辑取名为《True Color》反映了允浩将会发挥自身出色的音乐和舞台表现，展现出本身的音乐魅力。

Advertisement

专辑预料将会在6月12日发行。

据悉，允浩曾经在2015年发行过日语迷你专辑《U KNOW Y》，那张专辑拥有强烈的允浩个人风格。

资料来源：Naver

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

「HallyuPopFest 2019韩流流行音乐节」韩国天团阵容 即将引爆狮城！

梁文音翻唱经典神曲！《蓝色眼睛》《冷水澡》524上架

吴青峰李宇春合作单曲！《作为怪物》 521上线

看看这些网红如何在乐坛闯出一片天

抱病上阵+历经地震！李幸倪艰辛拍16小时MV

性感女神孝琳个人世巡开跑！ 628将来马大派粉丝福利

鹿晗化身橘子少年 让你慢慢《体会》他的自我成长

2018年度十大专辑暨十大单曲揭晓！

让今天一直重复告白母亲的系列单曲

狂热！夏天就是要参加音乐节！

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More