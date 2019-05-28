东方神起允浩即将回归发行个人专辑！

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消息指出，东方神起允浩即将发行他的迷你专辑《True Colors》，专辑中一共收录了6首歌曲。

专辑取名为《True Color》反映了允浩将会发挥自身出色的音乐和舞台表现，展现出本身的音乐魅力。

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专辑预料将会在6月12日发行。

据悉，允浩曾经在2015年发行过日语迷你专辑《U KNOW Y》，那张专辑拥有强烈的允浩个人风格。

资料来源：Naver