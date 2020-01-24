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东出昌大出轨未成年女星后　新剧遭网轰换角！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
东出昌大出轨未成年女星后　新剧遭网轰换角！
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日本男星东出昌大被踢爆出不伦恋，和当时年仅19岁的唐田英里佳出轨大约3年，并且当时老婆渡边杏正怀着第三胎，恩爱夫妻形象破灭。他原本因为爱家形象赢得民众好感，如今一夕破功，主演的新剧也因此受到波及，网友灌爆电视剧官方IG，要求换角，原因是「看着觉得恶心！」

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据悉，东出昌大和桐谷健太一同主演了《刑警和检察官》，他在戏里扮演菁英检察官，本月16日播出第一集，收视率12.0%开出红盘，没想到随后他被爆发不伦丑闻，该剧官方IG也因此沦陷，网友纷纷涌入留言「不想看东出昌大，觉得恶心」、「已经取消每周录影设定」、「换角吧。东出滚出电视机，感觉很不愉快」、「本来觉得是很有趣的电视剧，身为主妇想到杏的心情就很复杂，很遗憾不会再看了」，其中也有人要求电视台腰斩集数。

除了电视剧的形象受到牵连，东出昌大的代言更让广告商震怒。他目前为汽车、牙刷等拍摄广告，且汽车广告瞄准有家庭的消费者，牙刷重视艺人干净形象，不伦丑闻直接影响到广告印象，目前牙刷广告商宣布删除广告，汽车广告商则表示还在评估中，随后还会有违约金产生。

根据了解，目前东出昌大和妻子渡边杏正分居，他早前也透过经纪公司坦承婚外情，有关外界推测两人离婚倒数，本人则强调是为了让彼此冷静才暂时分居，并说：「非常后悔和痛苦，但是为了恢复失去的信赖，需要一段很长的时间努力。」此外，小三唐田英里佳也在事情曝光后不久发表了道歉声明。

新闻来源： ETtoday

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