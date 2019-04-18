世界百大影响力人物出炉：The Rock、BTS和Taylor Swift上榜！

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美国时代杂志（Time）日前公佈2019年“世界百大最具影响力”人物名单，其中明星艺人包括The Rock、Taylor Swift、Ariana Grande、Lady Gaga都上榜。

当中最令人感到惊喜的莫过于榜单中包括韩国男子团体防弹少年团(BTS)。

依照惯例，每一位被选上的代表，都会由另一位名人来撰写推荐语。Taylor Swift的推荐语出自歌手Shawn Mendes之手，他写道：“Taylor Swift让所有年长者都觉得自己又年轻了，而所有年轻人都觉得自己无所不能。”

著名女歌手Celine Dion则称赞Lady Gaga：“她拥有全世界最美的声音，充满力量、使人信服、热情又感性。”

金球奖第一位韩裔影后吴珊卓（Sandra Oh）也在名单中，是亚洲代表之一，更被列在“Pioneers”的名单中。

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巨星The Rock也在名单中。女神Gal Gadot为他写了推荐语：“好莱坞没有人能够像The Rock这样，当然也很少有人像他这么忙。不过若有幸一起工作，会发现他内心充满温暖和积极。”

相当令人惊喜的BTS防弹少年团也榜上有名，美国女歌手Halsey不止为BTS伴唱主打歌曲《Boy With Luv》，还为BTS写推荐语，她表示：“BTS惊人的才华和奉献精神让他们走向巅峰，他们拥有覆盖全世界的粉丝群从而打破销售纪录，成为韩国文化的代表。”

另一方面，其他演艺人士如Ariana Grande、凭着《Bohemian Rhapsody》成为奥斯卡影帝的Rami Malek、《Captain Marvel》的Brie Larson、《Green Book》的Mahershala Ali等都榜上有名。

资料来源：ettoday