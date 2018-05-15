世界上10大最有营养的食物是？

什么食物最有营养？这是很多人想知道的答案吧！ 日前，科学家们在研究化验了超过1000种生食后，依照营养值，选出100种最有营养食物，从最低分到最高分排名。在此，小编为你精选出排名前10的食物介绍吧！

红鲷鱼

红鲷鱼是在海鱼一族中较为有名的，它营养丰富。研究显示，它营养值比南瓜、西兰花和番薯等等更高！但因为它是深海鱼类，身上可能会带有毒素。

营养评分：69

甜菜叶

甜菜叶是甜菜根的叶子。它富有丰富的钙、铁、维生素K和维生素B群。食用甜菜叶能有效地清热除火，提高免疫力，祛脂降压等等。

营养评分：70

肥猪肉

是维生素B和矿物质的来源。猪肉的不饱和脂肪比羊和牛脂肪更健康。

营养评分：73

瑞士甜菜

瑞士甜菜是少数可以让人摄取到甜菜色素的膳食来源。食用甜菜能抗氧化、降低血压、提高耐力、促进排毒等。

营养评分：78

南瓜籽

南瓜籽是让人摄取到钙和锰的最佳食物之一。它能有效地降低血糖，是糖尿病患者的良药。

营养评分：84

奇亚籽

奇亚籽含有大量的膳食纤维、蛋白质、Omega-3脂肪酸、酚酸和维他命。食用它能有效地帮助抑制食欲，因它能扩张胃，增加饱足感。

营养评分：85

比目鱼

比目鱼是摄取维生素B1的最佳来源之一。在药性方面，比目鱼有祛风湿和活血通络等功效。

营养评分：88

海鲈鱼

海鲈鱼含丰富蛋白质，饱和脂肪低。另外，海鲈鱼肉脂肪中的DHA含量很高，有助于补脑。

营养评分：89

释迦果

释迦果的果肉是乳白色的。果实清甜，香甜中又带点微酸。释迦果富含糖、维生素A、C、B1、B2和钾，且具有清喉润肺的作用。

营养评分：96

杏仁

杏仁含有丰富的单不饱和脂肪酸，除了有益心脏健康，也有助于糖尿病。

营养评分：97

编辑：Meen 枫敏

资料来源：BBC http://www.bbc.com/future/story/20180126-the-100-most-nutritious-foods

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