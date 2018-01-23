世界上最小的住房长这样！

世界上最小的房子被命名为‘Keret House’，座落在波兰首都华沙的两栋建筑之间，拥有非常独特的外表和构造。

它最宽的地方只有 122cm ，最窄只有72cm，仅能让一个人居住，所以它被誉为世界上最窄的住房。

麻雀虽小，五藏齐全，虽然这间小房子无法拥有奢华家具，但该有的各种生活设施一样都没缺少。它设有两层，上层是卧室，有一张单人床和书桌。下层就设有浴室，厨房和饭桌。浴室里除了有头上放的淋浴，还有坐便器。而厨房很小，固定在墙上的饭桌也只有两个座位。

‘Keret House’出自建筑师Jakub Szczesny的灵感，他是一次在华沙犹太区逛街时，在人群中看到了这条搁在两栋房子中间的缝隙，因此产生了在那里建住房的想法。那里曾经是个阴暗潮湿的夹缝，甚至只是人们用来堆放垃圾的地方，但经过他的魔术之手，变成一了栋可以居住且充满艺术气息的栖息地。

它虽然不起眼，但却充满Jakub满满的用心，因为房子建造的过程中，他遇到了许多的困难和挑战。Jakub寻找了很多建筑公司，但当他们看到Jakub的设计图时，都频频拒绝了他的施工要求。原因是他们认为这样小的空间非常难以施展工程。

尽管很多建筑公司都不相信能在夹缝里建起房子，但他依然坚决不放弃。结果皇天不负有心人，他还是找到了一家愿意帮他的建筑公司。他们一起并肩合作，一点点建，一点点移，经过辛苦的建造后，‘Keret House’就那样建了起来，Jakub的心愿也终于完成。

这间房子是有主人叫埃德加.凯雷特。他说，在他居住前，非常担心里面会很黑，甚至害怕住在这里会导致幽闭恐惧症。但实际上，屋内充满了阳光温暖，他感觉在这里生活很舒服。

如今的‘Keret House’已成了家喻户晓的名屋，在华沙是非常出名的一个地标，每天都会有不同的人慕名而来，一探它到底是何方神圣。如果你到华沙旅游，不妨到‘Keret House’看看！

资料来源：趣闻猎奇、凤凰新闻

日期：23/01/2018