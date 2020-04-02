世卫WHO：大马新冠肺炎确诊病例预料在4月中达到高峰！

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世界卫生组织（WHO）预料，我国的新冠肺炎确诊病例将在4月中达到高峰。

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不过，世卫组织也补充，我国的疫情爆发曲线也出现了被压平的迹象。

根据星洲日报的报导，世界卫生组织驻马来西亚、汶莱和新加坡代表卢颖如通过电邮向《路透社》表示：“根据现有的数据，世界卫生组织区域办事处预料，马来西亚的（新冠肺炎）住院病例将在4月中达到高峰。”

她也预测，重症患者的数量将在下个星期达到高峰。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络