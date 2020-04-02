生活 Lifestyle 世卫WHO：大马新冠肺炎确诊病例预料在4月中达到高峰！ by Bryan 帝琰 2 April 2020 written by Bryan 帝琰 2 April 2020 Advertisement 世界卫生组织（WHO）预料，我国的新冠肺炎确诊病例将在4月中达到高峰。 Advertisement 不过，世卫组织也补充，我国的疫情爆发曲线也出现了被压平的迹象。 根据星洲日报的报导，世界卫生组织驻马来西亚、汶莱和新加坡代表卢颖如通过电邮向《路透社》表示：“根据现有的数据，世界卫生组织区域办事处预料，马来西亚的（新冠肺炎）住院病例将在4月中达到高峰。” 她也预测，重症患者的数量将在下个星期达到高峰。 新闻摘自：星洲日报 照片摘自网络 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 复活节岛失守！全岛只有1家医院 3台呼吸器！ next post 印度最大贫民窟出现新冠确诊病例！患者在转院过程中死亡 You may also like 印度最大贫民窟出现新冠确诊病例！患者在转院过程中死亡 2 April 2020 复活节岛失守！全岛只有1家医院 3台呼吸器！ 2 April 2020 90岁阿嬷大爱~ ”我活得那么久了，已经很幸福了，把呼吸器留给年轻病患” 2 April 2020 可通过i-Akaun申请从EPF第二户头提款 2 April 2020 美国确诊超21万例 五角大楼筹措10万个装尸袋 2 April 2020 东南亚越来越严重！菲律宾感染人数第二多，印尼死亡人数最高！ 1 April 2020 禁止出入！吉胆岛(Pulau Ketam)和五条港今天(4月1日)起封岛！ 1 April 2020 【行动管制】4月免费上网，手机额外免获1GB 1 April 2020 内陆税收局将通过Email给已符合资格的援助金受惠者！ 1 April 2020 美国新冠肺炎突破18万例！新增确诊病例连续2天超2万例！ 1 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.