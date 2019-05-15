不要胶下去！60艺人支持环保 梁咏琪以身作则教女儿环保

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梁咏琪（GiGi）、郭伟亮（Eric Kwok）、文咏珊、林恬儿、汪诗诗和丁子高，昨日现身黄竹坑，出席「不要胶下去」运动启动礼，现场播出60位艺人包括袁咏仪﹑刘嘉玲﹑甄子丹﹑吴君如﹑林嘉欣﹑叶德娴﹑郭富城﹑郑秀文﹑任贤齐﹑杨千嬅和张智霖等，参与拍摄的宣传片。

GiGi表示支持环保要好大勇气，日常生活要以身作则教导小朋友，但自己也试过去超市买餸，忘记带环保袋，反而女儿提醒她，GiGi说：「我从小就向女儿灌输想法，不要为地球增加垃圾，所以有时她要求买玩具、拿胶叉，我会问她『是不是真的有需要？』」讲到她拍宣传短片时，遭饭盒掟面也目不转睛，她表示拍戏训练有素：「我已经练到讲对白、唱歌时被风吹，都不眨眼了。」她大讚Eric Kwok将胶网塞入口的演出很到位：「令我想起好多鲸鱼、鲨鱼，被迫吞食掉入海洋的胶网。」

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Eric Kwok表示为了反映海洋误吞胶物致死的惨况，启发他将胶袋和胶网塞入口拍片，他说：「我当时未想到胶袋和胶网有没有清洗过，好开心今日听到原来有洗的，真的希望带出减废讯息，因为鱼类吞了胶，我们吃鱼就变成吃毒。」汪诗诗代表老公甄子丹出席活动，她表示跟家人重视环保；文咏珊指与未婚夫也响应环保，习惯自备饭盒、餐具和保温杯。

不要膠下去 Enough Plastic 60秒宣傳片

资料来源：明报

日期：2019年5月15日