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不爽被王大陆「篡位男一」　彭彭气到解约开告！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
不爽被王大陆「篡位男一」　彭彭气到解约开告！
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中国新电影《小小的愿望》将在12日上映，饰演主角的男星彭昱畅因片头排序首位被王大陆抢走，发出声明和片方解约，而王大陆方面也一样发布声明，并表示一开始和片方就是签约男主角，双方各执一词，也让电影未上映先轰动，争男主角一事更闹得沸沸扬扬。

电影《小小的愿望》由彭昱畅、王大陆、魏大勋共同演出，故事讲述彭昱畅所饰演的18岁少年因为绝症不久于世，王大陆和魏大勋决定帮兄弟圆梦，三人便一起展开一趟追梦之旅。电影首映会时，片头将王大陆的名字排序三人最前面，此举引起彭昱畅方面不满。

电影首映会后，彭昱畅工作室不满名字被放在王大陆之后，随即发表声明谴责此事，并表示：「模煳演员排序，损害了彭昱畅先生作为领衔主演的署名权，且经反覆沟通片方至今仍然拒绝更正。」正式宣告和片商解约，但表示接下来将改由自费配合电影相关宣传活动。

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而王大陆工作室也发布声明，表示他当初受邀参演的就是「男一号」角色，依合约完成「第一男主角：王大陆」片头、片尾的对应位置署名，却招来无妄之灾，网路上流传的「压番其他艺人」、「资本实力」等言论均为子虚乌有，对于片方在合约签署上的疏失、纰漏感到无奈，「对于所发生的事情我方感到十分惊讶和疑惑，本公司不得不还原真相，将事实公诸于众」。

《小小的愿望》电影制片方「内蒙古恒业牧马人影视公司」则提出道歉声明，表示经核实后，与彭昱畅、王大陆签署的合约列名均为「男一」，将严肃处理相关责任人员，并承诺将努力减轻该事件对各方带来的不良影响。

新闻来源：Ettoday

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