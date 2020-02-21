不爽杨幂接戏，网友恐吓作家兼编剧！

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中国作家未夕在2011年出版的作品《乔家的儿女》即将被翻拍成电视剧，虽然还没有公布演员名单，但是已经有不少网友自行猜测，并疯传杨幂将会参与演出。未夕在20日透露，收到网友私讯，遭对方痛骂「要是敢合作杨幂，就爆妳这小说剧本抄袭」，气得公开斥责：「你们够了吧！」

网友在私讯中用脏话恐吓未夕，放话如果她找杨幂演出，就会动用许多微博营销号，制造抄袭的谣言，「到时候吵得沸沸扬扬可别怪我，千万不要用杨幂，我提醒妳了。杨幂是什么东西？如果你们用了她的这个角色，我保证你们这部剧糊掉。」最后还要求对方考虑自己提出的演员人选，疑似推销自己的偶像。

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对此，未夕20日在微博生气发文，虽然将网友的头项、提出人选都打上马赛克，但仍难掩语气不悦：「你们真够了吧，这一天一天的，我置顶微博已经说了，选角一切听官宣。谩骂诅咒什么的也就算了，连『抄袭论』都用上了。」事实上，《乔家的儿女》早前还传出扬紫和王一博将出演男、女主角，白宇搭档杨幂等传言，不过负责《乔家的儿女》的影视公司「正午阳光影业」日前已出面澄清，表示网路上传播的内容都是伪造。

随后未夕在20日晚间再度发文，无奈表示以后除了宣传戏剧，不会再发不必要的内容，免得又招惹不理智的粉丝，「别说蹭热度了，见到热度我都躲。这年头谁体温超过37度不怕啊！不管您的爱豆是谁，我真的都不粉不黑，不信你去搜我微博看我可曾发过有关他们的博吗？」最后更呼吁大家「快乐追星」。

新闻来源： ETtoday