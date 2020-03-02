不爽偶像被写进同人文…肖战粉丝「联手灭掉AO3」用户怒炸抵制肖战！

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中国知名创作平台AO3疑似因为被艺人肖战的粉丝集体检举，遭到封锁、无法正常运作，许多用户愤而将矛头对准肖战，一时间双方吵得不可开交。眼看争议越来越严重，肖战工作室在1日晚间出面道歉，却还是遭到网友不爽痛斥。



据悉，「AO3风波」起因在2月下旬，一位喜欢肖战、王一博CP的粉丝以偶像为灵感，在网路上发表了一篇同人文，由于内容涉及红灯区、女装大佬、未成年等设定，引起部分肖战粉丝不满。粉丝认为这样的描写已经侵犯了艺人权益，除了斥责作者，也以涉及色情的名义，联合起来向中国政府检举作者发文的lofter、AO3等平台。



疑似因为检举人数太多，AO3在29日晚间遭到封锁，目前所有中国用户都无法使用。然而，该网站自2007年就开始运行，是全世界同人圈的作品库，除了肖战、王一博同人文，还包含无数其它领域和CP，如今在中国地区全都看不到了，令所有受到牵连的用户相当不悦，反过来抵制肖战的影视作品、代言产品。

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对此，肖战工作室在1日晚间发表声明：「近日我们注意到了关于肖战粉丝的一些争论，占用了一些社会公共资源，也给大家带来了困扰。我们对此事所造成的影响，深感遗憾与歉意。」工作室强调，十分感谢所有粉丝对肖战的支持与喜爱，「同时我们也诚挚呼吁，所有的爱都是正面而积极向上的，希望大家可以理智追星。在疫情期间做好自我防护同时，以更积极的方式，一起努力与支持为社会带来正能量的事情。」然而，依然有部分的用户不买单。

较后，肖战全球后援会针对粉丝举报AO3等网站一事发文道歉，称此次针对部分粉丝的过激言论未能及时制止、引导和发声，后援会对此诚挚道歉。今后将继续加强管理，对粉丝的过激以及不当言论进行及时跟进、劝阻引导，传递更多正能量的信息。同时，后援会呼吁每一位粉丝谨言慎行，呼吁健康追星行为，为更好的明天一起努力。

肖战全球后援会原文：

首先，向所有关注此事的人致歉。在特殊时期，占用公共资源，我们深感歉意。

后援会作为粉丝自发建立并信任的组织，此次针对部分粉丝的过激言论未能及时制止、引导和发声，我们对此诚挚道歉。今后我们也将继续加强管理，对粉丝的过激以及不当言论进行及时跟进、劝阻引导，传递更多正能量的信息。

我们呼吁每一位粉丝谨言慎行，呼吁健康追星行为，为更好的明天一起努力。

新闻来源： ETtoday & 新浪娱乐