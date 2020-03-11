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不懂有没有中招？卫生部教你[1分钟自我检测]是否患上新冠肺炎！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
不懂有没有中招？卫生部教你[1分钟自我检测]是否患上新冠肺炎！
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新冠病毒搞得人心惶惶，有点伤风咳嗽或喉咙痛就特别害怕，但又不可随意到医院检查，着实让人着急。为此，卫生总监特意分享了线上答题系统，让民众可在短短一分钟内检测出自己是否患有冠病。

此答题系统提供马英两种语言选择，相关问题如下

1 选择年龄

2 是否有发烧？

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3 是否有呼吸困难？

想要阅读完整内容，请点击这里

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