生活 Lifestyle 不懂有没有中招？卫生部教你[1分钟自我检测]是否患上新冠肺炎！ by Vicky 丽盈 11 March 2020 written by Vicky 丽盈 11 March 2020 Advertisement 新冠病毒搞得人心惶惶，有点伤风咳嗽或喉咙痛就特别害怕，但又不可随意到医院检查，着实让人着急。为此，卫生总监特意分享了线上答题系统，让民众可在短短一分钟内检测出自己是否患有冠病。 此答题系统提供马英两种语言选择，相关问题如下 1 选择年龄 2 是否有发烧？ Advertisement 3 是否有呼吸困难？ 想要阅读完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 【吃饱饱】趙記傳承 – 中国港式糖水 next post 儿子从国外回来，接机时妈妈做的第一件事：拿消毒譬喷雾Spray他！网民笑翻：是我会干的事！ You may also like 儿子从国外回来，接机时妈妈做的第一件事：拿消毒譬喷雾Spray他！网民笑翻：是我会干的事！ 11 March 2020 我国确诊病例持续增加！今再添12宗 累计病例共129宗 10 March 2020 #语录控：《这间公司有够烂！》 18 句贴近职场生活真心话 10 March 2020 女子控诉到高档餐厅吃了RM 679居然吃不饱！网友：物以稀为贵！ 10 March 2020 新内阁完整名单出炉！副首相职位悬空，4高级部长包揽内阁事务！ 10 March 2020 【新冠肺炎】确诊人数破百！今日新增18确诊病例 9 March 2020 【新冠肺炎】一秒查询大马口罩和消毒液存货 9 March 2020 盘点大马过去VS现在的“倒楼”事件 9 March 2020 港铁惊现插满1米长管全副武装怪客！网民戏称：超像行动咏春木桩！ 9 March 2020 【小红书爆红甜品|毛巾卷做法】柔软绵密的口感，薄薄的外皮裹着浓稠鲜奶油！（免烤箱） 9 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.