不想要手机热热的！教你几招让手机降温的方法！

为什么手机会热热？

要解决手机发热的问题，首先要知道什么原因导致手机发热发烫。

手机发热的原因：

1）充电：在充电的过程中，电能需要转化成化学能，进而导致手机升温。

2）暴晒：外围的温度高会加快手机温度上升，建议在炎热的太阳底下不要使用手机。

3）耗能的APP：一些大型的手机游戏和视频播放APP会占用手机大量的CPU，进而让手机大量发热。

4）一边充电一边玩手机：这过程中手机电池需要执行两个工作，也就是充电和放电。这将导致电池和充电器大负荷运作，进而产生很多的热量。

5）手机长时间运行：手机是需要休息的，如果长时间使用手机，手机里的CPU自然会不断发热。

6）手机贴膜或保护壳：为了保护手机，手机需要贴膜和保护壳，但这会影响手机的散热功能。

如何让手机降温散热

方法一：不时给手机放假

不要老是玩手机，自己要休息，手机也要放假。再说，手机冷却需要一个过程，经常让手机休息可以让手机升温不那么快。

方法二：充电时不要玩手机

切忌在充电时不要玩手机，因为这会导致手机升温速度加快！如果你在充电时是在无法控制想玩手机游戏，也千万不要玩耗能的游戏。

方法三：使用手机散热器

一般人并不需要特别有手机散热器，但对于经常玩手机游戏的“患者”，手机散热器可以及时让手机快速降温。

方法四：关闭WIFI热点

如果感觉手机热，可以关闭Wifi ，因为手机作热点时会产生大量的热量，关掉Wifi自然会让手机轻松不少。

方法五：关掉耗能APP

过多的APP一起运行会加热手机，一些没有用到或耗能非常大的APP可以关掉，这样能给手机CPU减轻负担。

方法六：使用石墨贴纸

给电池贴上石墨贴纸虽然也能给手机降温，但是效果还是有限。再说，这种方式只适合电池、主机分离的手机。

方法七：使用优化软件

一些APP优化软件能有效给手机降温，它能帮你清理手机中过度使用的其它APP，以减轻手机运行的负担。

资料来源： 生活百科网

图片来源：Pexels

编辑：淑婷