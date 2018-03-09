芦笋

芦笋所含营养元素全面，芦笋含有特别丰富的组织蛋白、丰富的叶酸、核酸、硒，列30种抗癌植物之首，是世人公认的抗癌药物。芦笋入肺经、肾经，治疗肺癌、肾癌、皮肤癌、膀胱癌、淋巴癌疗效显著。

胡萝卜

缺乏维生素A，癌症发病率比正常人高2倍多。胡萝卜中所含的胡萝卜素能转变成大量的维生素A，因此，可以有效地预防肺癌的发生，甚至对已转化的癌细胞也有阻止其进展或使其逆转的作用。胡萝卜中含有较丰富的叶酸，为一种B族维生素，也具有抗癌作用；胡萝卜中的木质素，也有提高机体抗癌的免疫力和间接杀灭癌细胞的功能。对长期吸烟的人，每日如能饮半杯胡萝卜汁，对肺部也有保护作用。

菠菜

菠菜含有大量的植物粗纤维，具有促进肠道蠕动的作用，利于排便，减少致癌物质在肠道中的停留时间。而且吃菠菜可以降低熟肉中的致癌物对人体细胞的破坏作用，使肠道肿瘤危险降低一半，从58%降至32%。此外，菠菜含有非常丰富的可抗击癌症的β胡萝卜素和叶酸。但由于菠菜中草酸含量较高，因此肾结石患者不宜大量食用。

荠菜

荠菜的营养价值非常丰富，含蛋白质、脂肪、食物纤维、有机酸、苹果酸、矿物质和各种元素钾、钙，镁、铁以及维生素C、烟酸和B族维生素。芥菜中所含的二硫氛硫酮具有抗癌作用；还含有丰富的维生素C，是一种很好的防癌食物。

玉米

玉米中含的硒和镁有防癌抗癌作用，硒能加速体内过氧化物的分解，使恶性肿瘤得不到分子氧的供应而受到抑制。镁一方面也能抑制癌细胞的发展，另一方面能促使体内废物排出体外。玉米种也含有一种“谷胱甘肽”的抗癌因子。