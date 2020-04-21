不再24小时开放！新柔长堤新山关卡调整运作时间~

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国防部高级部长拿督斯里依斯迈沙比利指出，新柔长堤新山关卡（苏丹依斯干达大厦）的运作时间将调整到早上7时至晚上7时，不再是24小时开放。

他在今日（4月21日）出席了行动管制令执行跨部门特别会议後，通过直播的进行的新闻发布会上说，马新第二通道的运作时间维持不变，即24小时开放，所以有紧急事故，例如家属死亡的大马人欲从新加坡返回大马，可以通过第二通道。

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他说，到目前为止，还没有出现大马人从新加坡回国的人潮，过去4天，平均每日约有400人。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络