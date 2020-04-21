生活 Lifestyle 不再24小时开放！新柔长堤新山关卡调整运作时间~ by Bryan 帝琰 21 April 2020 written by Bryan 帝琰 21 April 2020 Advertisement 国防部高级部长拿督斯里依斯迈沙比利指出，新柔长堤新山关卡（苏丹依斯干达大厦）的运作时间将调整到早上7时至晚上7时，不再是24小时开放。 他在今日（4月21日）出席了行动管制令执行跨部门特别会议後，通过直播的进行的新闻发布会上说，马新第二通道的运作时间维持不变，即24小时开放，所以有紧急事故，例如家属死亡的大马人欲从新加坡返回大马，可以通过第二通道。 Advertisement 他说，到目前为止，还没有出现大马人从新加坡回国的人潮，过去4天，平均每日约有400人。 新闻摘自：星洲日报 照片摘自网络 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 孔刘被爆有意接下Netflix科幻剧！女主角是《Kingdom》的她！ next post 贾静雯上《鲁豫有约一日行》亲揭离婚伤疤哽咽落泪 感谢修杰楷给予力量 You may also like 母校送蛋糕庆祝57岁生日！诺希山微笑自拍感谢母校~ 21 April 2020 返国被隔离恳求卫生局让她送终！穿着防护服送母亲最后一程！ 21 April 2020 【政府推出MySejahtera APP】让你查看附近有没有人中Covid-19！赶快下载 21 April 2020 谭德塞强调从未隐瞒美国 第一份疫情通报来自武汉 21 April 2020 油价史上首次降为负值后绝地反弹！ 21 April 2020 4月23号开始，一旦违反行动管制令 直接送临时监狱! 20 April 2020 副财长：已批准的援助金受惠者 无需号码 可以直接带IC到BSN领钱 20 April 2020 疫情、限制令后，改变人类的 12 种行为 20 April 2020 欧洲新冠肺炎确诊病例突破100万宗！ 20 April 2020 【病毒进入新变异阶段!!】新冠肺炎重症患者或出现缺血性脑中风！ 20 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.