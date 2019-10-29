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上映93天后《哪吒》在中国正式落画！总票房定格49.74亿人民币！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
上映93天后《哪吒》在中国正式落画！总票房定格49.74亿人民币！
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根据中国电影专资办票房数据显示，大热动画电影《哪吒之魔童降世》在中国上映了93天总票房定格在49.74亿人民币，排在中国电影史上票房第2名。

《哪吒》在7月26日正式在中国上映，并在10月26日正式结束放映，最终上映日期长达93天，收获49.74亿人民币的票房。

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截至目前，中国电影史上票房前10名中，除了排在第4名的《Avengers 4》之外，其他都是中国电影。中国国庆档电影《中国机长》《我和我的祖国》也挤进前10名。

资料来源：cnbeta

所有照片摘自网络

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