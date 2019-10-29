娱乐 Entertainment电影 Movies 上映93天后《哪吒》在中国正式落画！总票房定格49.74亿人民币！ by Bryan 帝琰 29 October 2019 written by Bryan 帝琰 29 October 2019 Advertisement 根据中国电影专资办票房数据显示，大热动画电影《哪吒之魔童降世》在中国上映了93天总票房定格在49.74亿人民币，排在中国电影史上票房第2名。 《哪吒》在7月26日正式在中国上映，并在10月26日正式结束放映，最终上映日期长达93天，收获49.74亿人民币的票房。 Advertisement 截至目前，中国电影史上票房前10名中，除了排在第4名的《Avengers 4》之外，其他都是中国电影。中国国庆档电影《中国机长》和《我和我的祖国》也挤进前10名。 资料来源：cnbeta 所有照片摘自网络 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 小学生在周杰伦演唱会上写作业！ next post 又有团员退出！限定女团I.O.I合体计划恐流产！ You may also like 又有团员退出！限定女团I.O.I合体计划恐流产！ 29 October 2019 小学生在周杰伦演唱会上写作业！ 29 October 2019 恋爱节目追求真实！男偶像素人同居7天！ 29 October 2019 子瑜被拍「男友视角照」诠释自然美 29 October 2019 何猷君「奖励老婆」挨批：把老婆当生孩子工具！ 28 October 2019 《少年的你》票房破5亿！“你保护世界，我保护你”，易烊千玺、周冬雨演技获好评！ 28 October 2019 满满回忆杀，刘品言再唱《樱花草》，唱哭主持人、陈立农激动欢呼！ 27 October 2019 《山茶花开时》疑点重重，究竟「调皮鬼」是谁呢？ 27 October 2019 周杰伦助阵“前辈”五月天上海演唱会，「周五」组合周五合体，首唱《说好不哭》 26 October 2019 【多图】GD权志龙今日退伍「谢谢大家等我，会回到本职继续努力工作」 26 October 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.