主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 丁当宅家直播庆祝38岁生日 线上万人陪伴
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

丁当宅家直播庆祝38岁生日 线上万人陪伴

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
丁当宅家直播庆祝38岁生日 线上万人陪伴
Advertisement

丁当17日欢庆38岁生日，前一晚在家和歌迷线上开趴，约有1万名粉丝齐聚云端为她庆生，往年她几乎都在工作中度过，由于她和妈妈生日只差两天，今年难得和妈妈在家庆生。

丁当从下午就开始布置晚上的直播趴，师弟妹鼓鼓、萧秉治、白安和工作人员则早早在网路上买好挑选礼物直送到她家。

白安知道丁当喜欢下厨，送剥玉米器和玉米，祝她“美丽、活力、粒粒饱满大能量！”而古灵精怪的鼓鼓精心挑选鸡腿头套送师姐，祝福她“机不可失”，并在卡片打趣写：“其实我只是想看你戴，想你啦！生日快乐。”萧秉治送上别具意义的肉串耳环，丁当笑说：“是怕我肉不够吃吗？还是预祝我长肉？”当丁噹打开萧秉治的卡片揭晓答案，原来他希望单身的师姐快点脱单，“各式鲜肉多到成串，可以尽情享用美味肉串”，超有创意。

Advertisement

她更和歌迷视讯连线尬聊，她开心地说：“透过网路和歌迷一起过生日，一点都不孤单！”其中一位歌迷在视讯时，特写自己的小宝宝和丁当分享喜悦，这位歌迷是丁当的铁粉，每场活动几乎都会到场，甚至还挺肚追星，让丁当相当开心，她许下生日愿望，除了脱单愿望，在疫情肆虐的时刻ㄒ更希望大家身体健康，“愿每个人平平安安、健健康康”。

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

舒淇44岁生日　冯德伦晒合照送祝福老婆「永远18岁」

李敏镐金高银主演韩剧《THE KING：永远的君主》今晚开播！三大亮点超期待！

梁静茹携39位大马音乐人合唱，传递正能量致敬前线勇士

《你好妈妈，再见！》杀青后，童星徐宇真剪短头发恢复帅气boy！

告网友损害名誉求偿148万！　李晨败诉「成法院认证渣男」

被节目移花接木成「认爱」…萧敬否认公开与经纪人恋情

“N号房”共犯长相公开 年仅18岁

《蜡笔小新》野原广志声优「藤原启治」病逝！

周扬青情断罗志祥？无预警剪超短发吓坏粉丝，本尊出面回应！

许志安偷吃风波1周年 黄心颖表示希望能够恢复常态

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More