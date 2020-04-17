丁当宅家直播庆祝38岁生日 线上万人陪伴

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丁当17日欢庆38岁生日，前一晚在家和歌迷线上开趴，约有1万名粉丝齐聚云端为她庆生，往年她几乎都在工作中度过，由于她和妈妈生日只差两天，今年难得和妈妈在家庆生。

丁当从下午就开始布置晚上的直播趴，师弟妹鼓鼓、萧秉治、白安和工作人员则早早在网路上买好挑选礼物直送到她家。

白安知道丁当喜欢下厨，送剥玉米器和玉米，祝她“美丽、活力、粒粒饱满大能量！”而古灵精怪的鼓鼓精心挑选鸡腿头套送师姐，祝福她“机不可失”，并在卡片打趣写：“其实我只是想看你戴，想你啦！生日快乐。”萧秉治送上别具意义的肉串耳环，丁当笑说：“是怕我肉不够吃吗？还是预祝我长肉？”当丁噹打开萧秉治的卡片揭晓答案，原来他希望单身的师姐快点脱单，“各式鲜肉多到成串，可以尽情享用美味肉串”，超有创意。

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她更和歌迷视讯连线尬聊，她开心地说：“透过网路和歌迷一起过生日，一点都不孤单！”其中一位歌迷在视讯时，特写自己的小宝宝和丁当分享喜悦，这位歌迷是丁当的铁粉，每场活动几乎都会到场，甚至还挺肚追星，让丁当相当开心，她许下生日愿望，除了脱单愿望，在疫情肆虐的时刻ㄒ更希望大家身体健康，“愿每个人平平安安、健健康康”。

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络