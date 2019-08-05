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丁当回应演唱会跌落事件：骨头没有碎裂

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
丁当回应演唱会跌落事件：骨头没有碎裂
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歌手丁当3日出席「超犀利趴10」，演唱到一半不慎踩空，摔到高达2米1的升降台上，就医后休息中。她4日晒轮椅照，发长文透露「身体还是很痛」，并且回忆惊险时刻，痛心写道：「这一摔把所有的努力都给淹没了。」

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8月4日晚，丁当通过微博报平安，写道：“着地一刻全身五脏六腑都震了几下，这次没有大裙摆没有楼梯缓冲，踩空2米1直直落地。右侧臀胯立刻发炎肿起来，踩空那一下彷佛又回到了小巨蛋那晚，又⋯⋯⋯⋯来一次⋯⋯。原本彩排是我在上面等J.Sheon （街巷）升降上来，正式表演也不知怎么了就一直往后退，突然看见我下去找他一定觉得我很不要命吧，（他当下的惊恐久久停留在我脑海里⋯）着地那一刻感受到空气瞬间凝结，台下的每个人都吓傻了，第一次的合体合唱却如此惊悚到不要命。原本我们都很期待这次为“犀利趴”设计与准备的整段全新的歌舞节目，将近一星期的闭关密集练习，每天都满满奋力三小时全部浓缩精心设计，这一摔把所有的努力都给淹没了。昨天结束去了医院，经过X光照射确认骨头没有碎裂，只是髋关挫伤以及肌肉拉伤，需要持续冰敷跟吃消炎药与后期的保养。朋友们从昨天到今天不断传来文字跟语音问候，真的非常谢谢！内心很暖！！！目前身体还是感觉很痛，女战士精心休养一阵子就会康复了，大家放心！超级谢谢所有伙伴们为了这次表演全力付出！”

随文还曝光演唱会上的照片以及坐在医院轮椅上的照片，举手做OK的手势，一脸微笑，看上去恢复的不错。

新闻来源：新浪娱乐

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