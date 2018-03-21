丁噹唱而优则演 《搭错车》担纲女主角！

「全民情歌天后」丁噹迈入乐坛第11年，总是坚持心中所爱全力以赴的她，唱红超过30部电视剧、电影主题曲，如《手掌心》、《我爱他》、《猜不透》等歌，奠定「偶像剧歌姬」、「全民情歌天后」的地位，在出道10週年后她又有新作推出，而且这次她「唱而优则演」，决心挑战自己一直都钟爱的音乐剧演出，并在全新音乐剧《搭错车》担纲女主角，让歌迷见证她的蜕变。而她也為音乐剧主题曲重新演绎《一样的月光》，尤其这首歌是1983年膾炙人口的经典电影《搭错车》的电影插曲，為了这次演出，她重新演绎经典，扛下压力就是要让大家看到她力求突破的决心。



《一样的月光》是1983年膾炙人口的经典电影《搭错车》电影插曲，传唱度传遍大街小巷，跨越时代经典不断流传。儘管在2017年跨年晚会上，丁噹高唱《一样的月光》宽广的音域以及强大的爆发力，铁肺唱功震撼全场，获得好评，為了这首歌曲，她投入全部情绪简直走火入魔，為此在工作空档期间，带著音乐剧的剧本到云南和南港公园，感受云南的高山碧湖，以及南港的湖光山色，远离城市喧嚣，勤读剧本的她，吸取日月精华带给她的领悟，将「过往的丁噹」全然放空，全心投入角色，因此一进到录音室重新翻唱时，她迅速进入角色，藉此揣想《搭错车》中女主角阿美命运多舛的身世，从期待、失落到绝望，让这些情感转变化成悲愤力量，配合气势滂礡的音乐编制，让歌曲张力更加强大，情绪不断扩张，高音狂飆，也让丁噹在配唱过程中笑称宛如坐云霄飞车般的通体舒畅。

丁噹在初听见气势滂礡的编曲时，让她大呼说「音乐前奏一下时，我的全身毛细孔立即全部打开，让人太兴奋了！」丁噹配唱完表示如果说《我是一隻小小鸟》是正能量带给大家鼓舞勇气，那麼《一样的月光》则是让悲伤痛苦全面释放，让大家都能在不同情绪中找到自己的出口。《一样的月光》将於19日起全球首播，将於HitFm联播网、上海电台动感101、北京音乐广播、新加坡UFM 1003、马来西亚全部电台。

而她所主演的音乐剧《搭错车》，是改编自1983年膾炙人口的经典电影《搭错车》，当年入围金马奖11项大奖提名，一举拿下最佳男主角、最佳原作音乐、最佳插曲、最佳录音等4项大奖。早在2013年丁噹就曾受邀首挑大樑担纲新加坡版《搭错车》女主角阿美，更创下13场完售演出！这个难得经验让丁噹对音乐剧上了癮一直念念不忘，更对於剧中那位爱唱歌的阿美追求梦想挣扎与挫折的心情很有共鸣，跟自己心路歷程彷彿交错著，深深被这齣戏吸引，就在2018年终於眾志成城相信音乐筹备推出全新《搭错车》音乐剧，邀请了音乐剧最坚强的王牌黄金团队，经过近两年的筹备打造，丁噹也将自己的表演推向歌、舞、剧三合一的实力挑战，期待让大家看见全新境界全面出击的她。《搭错车》将在7月7日、8日於台中国家歌剧院大剧院开演起跑，7月14日、15日台北国家戏剧院、7月20日、21日高雄市立文化中心至德堂演出，门票4/1(日) 中午11:00起ibon售票系统门市&网路全面开卖。